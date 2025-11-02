https://sarabic.ae/20251102/حماس-تطالب-الوسطاء-بالضغط-على-إسرائيل-لتطبيق-اتفاق-وقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1106667581.html

"حماس" تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة

"حماس" تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أن تسليم "كتائب القسام"، 3 جثامين للجنود الإسرائيليين يأتي في سياق التزام الحركة الثابت بإكمال مسار التبادل، وبذل كل الجهد لتسليم... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-02T19:26+0000

2025-11-02T19:26+0000

2025-11-02T19:26+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447944_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e82a1c40fc318b638c3ad74c147d1911.jpg

وطالب المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات له، الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق استحقاق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.وأعلن ‏مكتب نتنياهو، في وقت سابق اليوم، تسليمه من الصليب الأحمر جثث 3 رهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أكدت "جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائييليين داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف".وطالبت "القسام"، في بيان لها، "الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شدد على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر الفائت، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الفائت، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.

https://sarabic.ae/20251016/-مصر-تعلق-على-إعلان-حماس-بشأن-أزمة-جثث-الرهائن-في-غزة-1106080509.html

https://sarabic.ae/20251025/روبيو-يؤكد-مواصلة-الجهود-حتى-إعادة-رفات-جميع-الرهائن-الإسرائيليين-من-غزة-1106390086.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي