عربي
"حماس" تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة
"حماس" تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة
وطالب المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات له، الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق استحقاق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.وأعلن ‏مكتب نتنياهو، في وقت سابق اليوم، تسليمه من الصليب الأحمر جثث 3 رهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أكدت "جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائييليين داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف".وطالبت "القسام"، في بيان لها، "الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شدد على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر الفائت، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الفائت، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.
"حماس" تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أن تسليم "كتائب القسام"، 3 جثامين للجنود الإسرائيليين يأتي في سياق التزام الحركة الثابت بإكمال مسار التبادل، وبذل كل الجهد لتسليم كل الجثامين بأسرع وقت.
وطالب المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات له، الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق استحقاق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.
وأعلن ‏مكتب نتنياهو، في وقت سابق اليوم، تسليمه من الصليب الأحمر جثث 3 رهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مصر تعلق على إعلان "حماس" بشأن أزمة جثث الرهائن في غزة
16 أكتوبر, 12:38 GMT
وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أكدت "جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائييليين داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف".
وطالبت "القسام"، في بيان لها، "الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن".
وأضاف البيان: "قمنا وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، لكن الجانب الإسرائيلي رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءاته".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شدد على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
روبيو يؤكد مواصلة الجهود حتى إعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة
25 أكتوبر, 17:24 GMT
وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر الفائت، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الفائت، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.
