رئيس الوزراء الروسي ميشوستين يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومينـ حيث هبطت طائرته في مطار هانغتشو. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
سيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي روسيا والصين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو.وسيُعقد اليوم الثاني من الزيارة، وفقًا للبرنامج، في بكين، حيث سيُجري ميشوستين اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.ومن المقرر خلال الاتصالات القادمة، مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. وكما أشارت الحكومة الروسية، سيُولى اهتمامٌ رئيسيٌّ لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، وتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها.ومن المقرر، عقب الاجتماع، توقيع بيان مشترك وعدد من الوثائق الروسية الصينية.وفي وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يُولي أهميةً بالغةً لهذه الزيارة.
