رئيس الوزراء الروسي ميشوستين يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الروسي ميشوستين يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين
رئيس الوزراء الروسي ميشوستين يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومينـ حيث هبطت طائرته في مطار هانغتشو. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T04:41+0000
2025-11-03T04:41+0000
ميخائيل ميشوستين
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:424:2814:2006_1920x0_80_0_0_43369eff7812053e93624969d5a81f40.jpg
سيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي روسيا والصين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو.وسيُعقد اليوم الثاني من الزيارة، وفقًا للبرنامج، في بكين، حيث سيُجري ميشوستين اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.ومن المقرر خلال الاتصالات القادمة، مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. وكما أشارت الحكومة الروسية، سيُولى اهتمامٌ رئيسيٌّ لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، وتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها.ومن المقرر، عقب الاجتماع، توقيع بيان مشترك وعدد من الوثائق الروسية الصينية.وفي وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يُولي أهميةً بالغةً لهذه الزيارة.
الصين
04:41 GMT 03.11.2025
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . Alexander Astafyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومينـ حيث هبطت طائرته في مطار هانغتشو.
سيُخصص برنامج اليوم الأول من الزيارة للاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي روسيا والصين، والذي سيلتقي خلاله ميشوستين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو.
وسيُعقد اليوم الثاني من الزيارة، وفقًا للبرنامج، في بكين، حيث سيُجري ميشوستين اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ومن المقرر خلال الاتصالات القادمة، مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. وكما أشارت الحكومة الروسية، سيُولى اهتمامٌ رئيسيٌّ لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، وتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
وسائط متعددة
"تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديو
أمس, 16:12 GMT
ومن المقرر، عقب الاجتماع، توقيع بيان مشترك وعدد من الوثائق الروسية الصينية.
وفي وقتٍ سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يُولي أهميةً بالغةً لهذه الزيارة.
