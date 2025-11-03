كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
كل المواضيع
أهلا بكم في حلقة جديدة من "مساحة حرة"، إذ نناقش اليوم الاثنين، مسألة لجوء بعض الدول للعمل بتوقيت شتوي وآخر صيفي، وهل للأمر أهمية حقيقية وما تأثيره على صحتنا وحياتنا؟
ويرتبط تغيير التوقيت بمجموعة واسعة من التأثيرات الصحية، التي تتنوع بين زيادة خطر النوبات القلبية إلى ارتفاع معدلات حوادث السيارات.
فمع زيادة ساعات الليل وتأخير الساعة والعمل بالتوقيت الشتوي، قد نستمتع بساعة نوم إضافية، غير أن دراسات علمية أظهرت أن هذا الأمر قد لا يكون بالمزايا التي يتصورها البعض.
فقد خلصت دراسات علمية إلى وجود علاقة بين تأخير التوقيت في الخريف وزيادة احتمالات الإصابة بنوبات الاكتئاب، أما على الصعيد الإيجابي، لا يبدو أن تأخير الساعة يسبب الأضرار الصحية نفسها التي يسببها تقديم الساعة في حالة العمل بالتوقيت الصيفي، إذ يرتبط تقديم التوقيت بزيادة معدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والحوادث المرورية.
وأُدخل نظام العمل بالتوقيت الصيفي في بريطانيا، لأول مرة عام 1916، إبان الحرب العالمية الأولى، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ضوء النهار خلال ساعات العمل، وبناء على ذلك جرى تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة في الأحد الأخير من شهر مارس/ آذار، وتأخيرها 60 دقيقة مرة أخرى في الأحد الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ولا تعد بريطانيا الدولة الوحيدة التي تتبنى هذه الفكرة، بل تتبنى نحو 70 دولة العمل بتغيير التوقيت الموسمي، إذ يخضع أكثر من ربع سكان العالم لنظام التوقيت الصيفي.
أما في أمريكا، فقد أُقرّ هذا النظام رسميا عام 1966، وفي الوقت الحاضر، يجري تقديم الساعة في الأحد الثاني من شهر مارس/ آذار، وتأخيرها في الأحد الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتعقيبا على هذا الموضوع، قال استشاري الطب النفسي والأعصاب بجامعة برايتون وساكس في إنجلترا، الدكتور أسامة أبو حمر، إن "طبيعة الحياة تقود الإنسان لضبط نمط يومه بالعمل 8 ساعات و8 ساعات أخرى للمنزل وحياته العامة و8 ساعات خاصة بالراحة والنوم".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الساعة البيولوجية هي المتحكم في الأجزاء الثلاثة من يوم الإنسان، وهذا معناه أن الساعة البيولوجية هي المسؤولة عن اتزان كيمياء المخ، وهي المسؤولة عن أي تغييرات تحدث في الأوقات المختلفة من اليوم".

وأوضح أن "عملية تغيير الساعة فى بعض البلدان تحدث تغيرات في توقيت النوم والاستيقاظ، وتؤثر على درجة حرارة الجسم".
ونصح أبو حمر، في ختام تصريحاته، للتخفيف من تأثيرات الساعة البيولوجية "بممارسة الرياضة، وتقليل التدخين قبل النوم، والتعود على ضبط ساعات النوم"، مشددًا على "أهمية تجنب نوبات الفزع إذا نستطيع ضبط ساعات النوم في البداية، لأن الأمر يحدث بالتدريج والتعود".
