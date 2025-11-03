عربي
مصرع 7 أشخاص وإصابة 150 آخرين في زلزال ضرب وسط أفغانستان

04:11 GMT 03.11.2025
أعلنت سلطات أفغانستان، اليوم الاثنين، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 150 آخرين في الزلزال الذي ضرب وسط البلاد.
موسكو – سبوتنيك. وكان المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، حاجي زيد، قد أعلن في وقت سابق مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال، قبل أن تؤكد الحصيلة المحدثة ارتفاع عدد الضحايا.
ووفقًا لهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية، بلغت قوة الزلزال 6.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع في تمام الساعة 20:28 بتوقيت غرينتش على بعد نحو 45 كيلومترًا شرق جنوب شرقي مدينة مزار شريف، مركز شمال أفغانستان.
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط أفغانستان
أمس, 22:26 GMT
كما توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن يسفر الزلزال عن عدد كبير من القتلى والمصابين، نظرًا لشدة الهزة وقرب مركزها من المناطق المأهولة بالسكان.
