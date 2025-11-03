https://sarabic.ae/20251103/مصرع-7-أشخاص-وإصابة-150-آخرين-في-زلزال-ضرب-وسط-أفغانستان-1106671634.html
مصرع 7 أشخاص وإصابة 150 آخرين في زلزال ضرب وسط أفغانستان
أعلنت سلطات أفغانستان، اليوم الاثنين، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 150 آخرين في الزلزال الذي ضرب وسط البلاد. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
موسكو – سبوتنيك. وكان المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، حاجي زيد، قد أعلن في وقت سابق مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال، قبل أن تؤكد الحصيلة المحدثة ارتفاع عدد الضحايا.ووفقًا لهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية، بلغت قوة الزلزال 6.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع في تمام الساعة 20:28 بتوقيت غرينتش على بعد نحو 45 كيلومترًا شرق جنوب شرقي مدينة مزار شريف، مركز شمال أفغانستان.كما توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن يسفر الزلزال عن عدد كبير من القتلى والمصابين، نظرًا لشدة الهزة وقرب مركزها من المناطق المأهولة بالسكان.
