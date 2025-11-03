طبيبة بيطرية: حلمي فتح مركز إيواء لكل الكلاب الضالة في الجزائر
19:32 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 19:38 GMT 03.11.2025)
تحولت مزرعة صغيرة في ضواحي شرق العاصمة الجزائر إلى ملاذ يأوي أكثر من 350 كلبا ضالا، بفضل جهود الطبيبة البيطرية هيفاء رزاقي، رئيسة الجمعية الخيرية لمكافحة داء الكلب، التي تناضل منذ نحو عشرين عاما لحماية ورعاية القطط والكلاب الضالة.
وأوضحت رزاقي لـ"سبوتنيك" أنها تناضل من أجلهم، داعية "لا لإبادة القطط والكلاب".
