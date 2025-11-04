أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
الوثيقة الأمريكية تتضمن أربعة محاور، تؤكد على سيادة السودان ووحدته، وأهمية إنهاء الأزمة. وتقترح التزام الجيش والدعم السريع بـ"حسن النوايا".كما تقترح على الجيش والدعم السريع توقيتاً ومدة للهدنة، وفصلًا للقوات، كما تشدد على "ضمانات لوصول آمن وبلا قيود للمساعدات الإنسانية"، مع إنشاء لجنة تنسيق تصدر تقارير عن أي انتهاكات. وأكد أن هذه العملية ستشمل ترتيبات أمنية وسياسية تضمن إشراك جميع القوى السودانية، وتُبنى على مبادئ العدالة والمواطنة، بعيداً عن الإقصاء أو الهيمنة العسكرية. وأكد أنه إذا التزم طرفا الصراع بالمبادرة الرباعية فستكون مدخلًا مهما لعملية سلام مستدامة في البلاد، لافتًا إلى أن الهدنة تستمر ثلاثة أشهر ومشاورات تستمر تسعة أشهر مع وقف إطلاق النار ثم عملية سياسية تصاحبها عملية انتقالية. وذكر أن دعوة الأطراف للتباحث في واشنطن وجولات المبعوث الأمريكي مسعد بولس عوامل مهمة نحو وقف الحرب، مشيرا إلى أن أي عملية سياسية تبدأ بهدنة مؤقتة ثم تنتقل إلى مسارات أخرى لإنهاء الأزمة، مشددا على أن قوات الدعم السريع ستبذل جهودا لإنجاح ما يتم التوصل إليه. وشدد على ضرورة إيجاد شروط واضحة مثل انسحاب الدعم السريع من المدن ومؤسسات الدولة ثم الدخول في عمليات الدمج وحينها يمكن التفاوض بشكل جاد، معتبرًا أن واشنطن تدير الحرب وليس إنهاء النزاع.
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تجري الحكومة السودانية مشاورات حول المقترح الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية لهدنة إنسانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الوثيقة الأمريكية تتضمن أربعة محاور، تؤكد على سيادة السودان ووحدته، وأهمية إنهاء الأزمة. وتقترح التزام الجيش والدعم السريع بـ"حسن النوايا".
كما تقترح على الجيش والدعم السريع توقيتاً ومدة للهدنة، وفصلًا للقوات، كما تشدد على "ضمانات لوصول آمن وبلا قيود للمساعدات الإنسانية"، مع إنشاء لجنة تنسيق تصدر تقارير عن أي انتهاكات.

من جانبه، قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إن المرحلة التالية بعد تنفيذ الهدنة ستشهد إطلاق مفاوضات سياسية تمتد لتسعة أشهر، تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة بين الأطراف السودانية.

وأكد أن هذه العملية ستشمل ترتيبات أمنية وسياسية تضمن إشراك جميع القوى السودانية، وتُبنى على مبادئ العدالة والمواطنة، بعيداً عن الإقصاء أو الهيمنة العسكرية.

في هذا الملف، قال وزير التجارة والصناعة السوداني الأسبق، د. مدني عباس، إن السودانيين يستقبلون المبادرة الأمريكية للهدنة بترحيب حذر، لا سيما وأن الأطراف عرقلت المبادرات السابقة، مشيرا إلى أن الأمور الآن مختلفة وهناك جدية دولية في إنهاء الأزمة.

وأكد أنه إذا التزم طرفا الصراع بالمبادرة الرباعية فستكون مدخلًا مهما لعملية سلام مستدامة في البلاد، لافتًا إلى أن الهدنة تستمر ثلاثة أشهر ومشاورات تستمر تسعة أشهر مع وقف إطلاق النار ثم عملية سياسية تصاحبها عملية انتقالية.
من جهته، قال الباشا محمد طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع ترحب بالمبادرة الأمريكية عبر الرباعية الدولية الهادفة لإبرام هدنة إنسانية بغرض إيصال المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وذكر أن دعوة الأطراف للتباحث في واشنطن وجولات المبعوث الأمريكي مسعد بولس عوامل مهمة نحو وقف الحرب، مشيرا إلى أن أي عملية سياسية تبدأ بهدنة مؤقتة ثم تنتقل إلى مسارات أخرى لإنهاء الأزمة، مشددا على أن قوات الدعم السريع ستبذل جهودا لإنجاح ما يتم التوصل إليه.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية، د. الرشيد محمد إبراهيم، إن المقترح الأمريكي يتضمن هدنة مؤقتة وهو أمر تعارضه الأطياف السودانية، متوقعًا رفض الحكومة لشكل الطرح الأمريكي الحالي.

وشدد على ضرورة إيجاد شروط واضحة مثل انسحاب الدعم السريع من المدن ومؤسسات الدولة ثم الدخول في عمليات الدمج وحينها يمكن التفاوض بشكل جاد، معتبرًا أن واشنطن تدير الحرب وليس إنهاء النزاع.
