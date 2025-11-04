عربي
ونقل بيان الوزارة عن أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف، قوله إن هذا الإقبال الكبير "يعزز رسالة المتحف في تقديم تجربة متحفية استثنائية تتكامل فيها التكنولوجيا الحديثة مع أعظم كنوز الحضارة المصرية".وأكد غنيم، استمرار العمل على "تقديم خدمات متميزة وتنظيم برامج ثقافية وتعليمية تجعل من المتحف وجهة رئيسية للزائرين من مختلف أنحاء العالم".وكانت مصر قد افتتحت المتحف رسميًا السبت الماضي، في احتفال ضخم حضره 79 وفدًا رسميًا من أنحاء العالم، من بينهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وأُغلق المتحف مؤقتًا في اليومين التاليين قبل أن يبدأ في استقبال الجمهور اليوم.ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.وتأمل السلطات المصرية أن يسهم المتحف الجديد في تعزيز الحركة السياحية، إذ تتوقع أن يجذب وحده نحو سبعة ملايين زائر سنويًا، بما قد يضيف ما يقارب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.
إقبال قياسي على المتحف المصري الكبير.. 18 ألف زائر في أول يوم تشغيل

22:32 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 22:33 GMT 04.11.2025)
© Sputnikالمتحف المصري الكبير.. أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة
المتحف المصري الكبير.. أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
شهد المتحف المصري الكبير، الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، إقبالًا واسعًا في أول يوم تشغيل له بعد الافتتاح الرسمي، إذ استقبل نحو 18 ألف زائر من المصريين والأجانب، بحسب ما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء.
ونقل بيان الوزارة عن أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف، قوله إن هذا الإقبال الكبير "يعزز رسالة المتحف في تقديم تجربة متحفية استثنائية تتكامل فيها التكنولوجيا الحديثة مع أعظم كنوز الحضارة المصرية".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
السيسي: نكتب اليوم فصلا جديدا من التاريخ بافتتاح المتحف المصري الكبير
1 نوفمبر, 19:06 GMT
وأكد غنيم، استمرار العمل على "تقديم خدمات متميزة وتنظيم برامج ثقافية وتعليمية تجعل من المتحف وجهة رئيسية للزائرين من مختلف أنحاء العالم".
وكانت مصر قد افتتحت المتحف رسميًا السبت الماضي، في احتفال ضخم حضره 79 وفدًا رسميًا من أنحاء العالم، من بينهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وأُغلق المتحف مؤقتًا في اليومين التاليين قبل أن يبدأ في استقبال الجمهور اليوم.
ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.
وتأمل السلطات المصرية أن يسهم المتحف الجديد في تعزيز الحركة السياحية، إذ تتوقع أن يجذب وحده نحو سبعة ملايين زائر سنويًا، بما قد يضيف ما يقارب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.
