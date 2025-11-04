https://sarabic.ae/20251104/الرئيس-الصربي-صربيا-تحاول-منع-وصول-ذخيرتها-إلى-أوكرانيا-1106738180.html
الرئيس الصربي: صربيا تحاول منع وصول ذخيرتها إلى أوكرانيا
الرئيس الصربي: صربيا تحاول منع وصول ذخيرتها إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الثلاثاء، بأن بلغراد تضمن منع وصول الذخائر التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري في البلاد إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T18:12+0000
2025-11-04T18:12+0000
2025-11-04T18:12+0000
صربيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729898_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_7ece1aa9f732e1db75aa197a23330d51.jpg
وقال فوتشيتش خلال جلسة في منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن (في المجمع الصناعي العسكري الصربي) لدينا 30 ألف شخص يعتمدون على إمكانية بيع هذه الذخيرة لأي شخص. إنها سوق جيدة حاليا، ويمكننا بيع كل ما ننتجه. ولكن عندما كنا نبيعها، تلقينا بيانين جديين للغاية من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ضد صربيا وضدي شخصيا لأنهم عثروا على بعض القذائف على الجانب الأوكراني".وأشار إلى أن هذا كان أحد أسباب تعليق السلطات الصربية لصادرات الذخيرة في يونيو/حزيران؛ لم ترغب بلغراد في تسليح أي من الطرفين المتحاربين.وتابع بيسكوف: "نتفهم الضغوط غير المسبوقة التي تُمارس على الصرب. ولذلك، فإن الوضع هناك ليس بالهين. ونتفهم الصعوبات التي يواجهها الصرب".
https://sarabic.ae/20251104/الكرملين-لا-نرغب-في-رؤية-الذخائر-المصنعة-في-صربيا-تطلق-على-جنودنا-1106736345.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729898_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_16e3927689a47cbbf6ee2683a3962ac2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صربيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
صربيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الصربي: صربيا تحاول منع وصول ذخيرتها إلى أوكرانيا
صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الثلاثاء، بأن بلغراد تضمن منع وصول الذخائر التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري في البلاد إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، تصل أحيانا.
وقال فوتشيتش خلال جلسة في منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن (في المجمع الصناعي العسكري الصربي) لدينا 30 ألف شخص يعتمدون على إمكانية بيع هذه الذخيرة لأي شخص. إنها سوق جيدة حاليا، ويمكننا بيع كل ما ننتجه. ولكن عندما كنا نبيعها، تلقينا بيانين جديين للغاية من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ضد صربيا وضدي شخصيا لأنهم عثروا على بعض القذائف على الجانب الأوكراني".
وأضاف: "لدينا الآن مشكلة لأننا مضطرون لبيعها (الذخائر)، وسنبيعها لمن نستطيع كي نكسب بعض المال، ولكننا نتوخى الحرص على ألا نرى تلك الذخائر في منطقة الصراع، وإن كان هذا يحدث من وقت إلى آخر. في نهاية المطاف علينا أن ندفع أجور العاملين لدينا".
وأشار إلى أن هذا كان أحد أسباب تعليق السلطات الصربية لصادرات الذخيرة في يونيو/حزيران؛ لم ترغب بلغراد في تسليح أي من الطرفين المتحاربين.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على القوات الروسية، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، بأن بلاده مستعدة لبيع ذخيرة للاتحاد الأوروبي: "آخر ما نتمناه هو رؤية أسلحة وذخيرة صربية تطلق على جنودنا. آخر ما نتمناه هو ذلك".
وتابع بيسكوف: "نتفهم الضغوط غير المسبوقة التي تُمارس على الصرب. ولذلك، فإن الوضع هناك ليس بالهين. ونتفهم الصعوبات التي يواجهها الصرب".