الرئيس الصربي: صربيا تحاول منع وصول ذخيرتها إلى أوكرانيا

الرئيس الصربي: صربيا تحاول منع وصول ذخيرتها إلى أوكرانيا

صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الثلاثاء، بأن بلغراد تضمن منع وصول الذخائر التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري في البلاد إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه...

وقال فوتشيتش خلال جلسة في منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن (في المجمع الصناعي العسكري الصربي) لدينا 30 ألف شخص يعتمدون على إمكانية بيع هذه الذخيرة لأي شخص. إنها سوق جيدة حاليا، ويمكننا بيع كل ما ننتجه. ولكن عندما كنا نبيعها، تلقينا بيانين جديين للغاية من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ضد صربيا وضدي شخصيا لأنهم عثروا على بعض القذائف على الجانب الأوكراني".وأشار إلى أن هذا كان أحد أسباب تعليق السلطات الصربية لصادرات الذخيرة في يونيو/حزيران؛ لم ترغب بلغراد في تسليح أي من الطرفين المتحاربين.وتابع بيسكوف: "نتفهم الضغوط غير المسبوقة التي تُمارس على الصرب. ولذلك، فإن الوضع هناك ليس بالهين. ونتفهم الصعوبات التي يواجهها الصرب".

