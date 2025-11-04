عربي
الكرملين: لا نرغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على جنودنا
الكرملين: لا نرغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على جنودنا
الكرملين: لا نرغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على جنودنا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على القوات الروسية. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T16:39+0000
2025-11-04T16:39+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، بأن بلاده مستعدة لبيع ذخيرة للاتحاد الأوروبي: "آخر ما نتمناه هو رؤية أسلحة وذخيرة صربية تطلق على جنودنا. آخر ما نتمناه هو ذلك".وفي سياق آخر، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تجري اتصالات عمل منتظمة مع فنزويلا، وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت فنزويلا قد طلبت المساعدة من روسيا: "لدينا اتصالات عمل منتظمة مع فنزويلا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251029/الكرملين-حول-التعزيزات-العسكرية-الأمريكية-قرب-فنزويلا-كل-ما-يحدث-يجب-أن-يتوافق-مع-القانون-الدولي-1106507060.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: لا نرغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على جنودنا

16:39 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على القوات الروسية.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، بأن بلاده مستعدة لبيع ذخيرة للاتحاد الأوروبي: "آخر ما نتمناه هو رؤية أسلحة وذخيرة صربية تطلق على جنودنا. آخر ما نتمناه هو ذلك".

وتابع بيسكوف: "نتفهم الضغوط غير المسبوقة التي تُمارس على الصرب. ولذلك، فإن الوضع هناك ليس بالهين. ونتفهم الصعوبات التي يواجهها الصرب".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الكرملين حول التعزيزات العسكرية الأمريكية قرب فنزويلا: كل ما يحدث يجب أن يتوافق مع القانون الدولي
29 أكتوبر, 09:04 GMT
وفي سياق آخر، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تجري اتصالات عمل منتظمة مع فنزويلا، وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت فنزويلا قد طلبت المساعدة من روسيا: "لدينا اتصالات عمل منتظمة مع فنزويلا".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
