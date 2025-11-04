https://sarabic.ae/20251104/الكرملين-لا-نرغب-في-رؤية-الذخائر-المصنعة-في-صربيا-تطلق-على-جنودنا-1106736345.html

الكرملين: لا نرغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على جنودنا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترغب في رؤية الذخائر المصنعة في صربيا تطلق على القوات الروسية. 04.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، بأن بلاده مستعدة لبيع ذخيرة للاتحاد الأوروبي: "آخر ما نتمناه هو رؤية أسلحة وذخيرة صربية تطلق على جنودنا. آخر ما نتمناه هو ذلك".وفي سياق آخر، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تجري اتصالات عمل منتظمة مع فنزويلا، وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت فنزويلا قد طلبت المساعدة من روسيا: "لدينا اتصالات عمل منتظمة مع فنزويلا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جنود أوكرانيون يسلمون أنفسهم للقوات الروسية في كوبيانسك – الدفاع الروسية

