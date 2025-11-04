https://sarabic.ae/20251104/الرئيس-اللبناني-على-إسرائيل-الالتزام-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1106722455.html
الرئيس اللبناني: على إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
الرئيس اللبناني: على إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أن "استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا". 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وشدد عون، خلال لقائه وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، على "وجوب التزام إسرائيل ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بوقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "لبنان نفّذ جميع التزاماته ولا يزال ملتزمًا بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
الرئيس اللبناني: على إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أن "استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا".
وشدد عون، خلال لقائه
وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، على "وجوب التزام إسرائيل ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بوقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "لبنان نفّذ جميع التزاماته ولا يزال ملتزمًا بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".