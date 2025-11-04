https://sarabic.ae/20251104/تحطم-طائرة-شحن-أمريكية-ضخمة-بعد-إقلاعها-من-مطار-محمد-علي-الدولي-في-كنتاكي-1106748469.html
تحطم طائرة شحن أمريكية ضخمة بعد إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في كنتاكي
قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، كانت متجهة إلى هونولولو تحطمت، مساء الثلاثاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.
وأوضحت الإدارة أن الطائرة من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11" تحطمت نحو الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المحققين من إدارة الطيران والمجلس الوطني لسلامة النقل يتولون التحقيق في الحادث.
وقالت شركة "يو بي إس"، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم إبلاغنا بوقوع حادث يتعلق بإحدى طائراتنا في لويفيل بولاية كنتاكي".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.
وقال المتحدث باسم الشرطة، مات ساندرز، إن الحادث أسفر عن إصابات، مشيرًا إلى تلقي السلطات أكثر من 20 بلاغًا حول الانفجار.
وأظهرت مقاطع مصورة أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد قرب المطار، فيما لم تتضح بعد أسباب الحادث.