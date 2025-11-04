تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
شهدت مدينة قابس الواقعة في جنوب شرقي تونس خلال الأيام الماضية موجة جديدة من الاحتجاجات الواسعة، تحول فيها الغضب الشعبي إلى صدامات مباشرة بين الأهالي وقوات الأمن، بعد تفاقم أزمة التلوث البيئي الناتجة عن المجمع الكيميائي الذي تحيط به اتهامات متكررة منذ عقود بأنه المصدر الأول لتدهور البيئة وصحة المواطنين في الجهة.
وقد اندلعت الاحتجاجات بعد تسجيل عشرات حالات الاختناق بسبب تسربات غازية خطيرة من وحدات الإنتاج التابعة للمجمع، ما دفع مئات المواطنين للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإغلاقه نهائيا.
وفي المقابل، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر الولاية، فيما أقدم عدد من المحتجين الغاضبين على إضرام النار في مقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي، في مشهد يعكس عمق الاحتقان الاجتماعي والبيئي الذي تعيشه المنطقة.
في هذا السياق، قال رئيس جمعية مواطنة التنمية المستدامة بقابس التونسية، عبد الباسط الحمروني، إن الوضع البيئي في ولاية قابس بلغ مرحلة حرجة تهدد صحة المواطنين والمنظومة البيئية برمتها، مؤكدا أن التلوث الهوائي والبحري الناتج عن المجمع الكيميائي في المنطقة أصبح خطرا يوميا يعيشه السكان خاصة في المناطق المجاورة مثل شط السلام، غنوش وبوشامة.
وأوضح الحمروني أن الانبعاثات الغازية السامة على غرار غاز الأمونياك، تتسرب من الوحدات الصناعية وتصل مباشرة إلى المناطق السكنية القريبة، ما تسبب في ارتفاع حالات الأمراض التنفسية والسرطانية، خصوصًا لدى الأطفال، وأضاف أن هذه الحوادث الصحية أصبحت متكررة بشكل مقلق، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاث حالات اختناق في شهر واحد فقط.
وأشار الحمروني إلى أن الحكومة التونسية كانت قد أبدت نية في 2017 لنقل الوحدات الصناعية إلى مناطق أخرى بتكنولوجيا نظيفة إلا أن هذا التوجه لم يُفعل حتى الآن، وشدد على أن تفكيك الوحدات الملوثة بات مطلبا شعبيا عاجلا، داعيًا إلى اعتماد مقاربة صناعية جديدة تراعي المعايير البيئية.
في سياق آخر، قالت الناشطة السياسية أحلام كامرجي، إن الوضع البيئي في قابس بلغ مرحلة خطيرة تستوجب تحركا عاجلا من الحكومة، مؤكدة أن "الحق في الحياة هو حق مقدس لا يُقايض بأي اعتبارات اقتصادية أو سياسية".
وانتقدت كامرجي ما وصفته بـ"فشل الحكومات المتعاقبة في ترتيب الأولويات"، مشيرة إلى أن ملف التلوث في قابس ظل مهمشا رغم خطورته، وأن التحركات الحكومية الأخيرة جاءت متأخرة جدا، علما بأن هذا التأخير أفقد الناس الثقة في الدولة.
وأوضحت كامرجي أن التلوث في قابس لا يهدد فقط البيئة، بل يمس مباشرة صحة المواطنين، خاصة في ظل الانبعاثات الغازية السامة وتدهور الوضع البحري والهوائي، وقالت إن المجمع الكيميائي ينتج مادة حيوية للأمن الغذائي، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب حياة الناس، قد تكون المعادلة صعبة، لكن حياة الإنسان خط أحمر.
كما دعت إلى عدم توظيف هذا الملف سياسيا من قبل المعارضة أو الأحزاب، مؤكدة أن "البيئة ليست ورقة للمزايدات، بل قضية وطنية تتعلق بمستقبل البلاد وسلامة شعبها".
