تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي

تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي

شهدت مدينة قابس الواقعة في جنوب شرقي تونس خلال الأيام الماضية موجة جديدة من الاحتجاجات الواسعة، تحول فيها الغضب الشعبي إلى صدامات مباشرة بين الأهالي وقوات... 04.11.2025

تونس

وقد اندلعت الاحتجاجات بعد تسجيل عشرات حالات الاختناق بسبب تسربات غازية خطيرة من وحدات الإنتاج التابعة للمجمع، ما دفع مئات المواطنين للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإغلاقه نهائيا. وفي المقابل، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر الولاية، فيما أقدم عدد من المحتجين الغاضبين على إضرام النار في مقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي، في مشهد يعكس عمق الاحتقان الاجتماعي والبيئي الذي تعيشه المنطقة. وأوضح الحمروني أن الانبعاثات الغازية السامة على غرار غاز الأمونياك، تتسرب من الوحدات الصناعية وتصل مباشرة إلى المناطق السكنية القريبة، ما تسبب في ارتفاع حالات الأمراض التنفسية والسرطانية، خصوصًا لدى الأطفال، وأضاف أن هذه الحوادث الصحية أصبحت متكررة بشكل مقلق، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاث حالات اختناق في شهر واحد فقط. وأشار الحمروني إلى أن الحكومة التونسية كانت قد أبدت نية في 2017 لنقل الوحدات الصناعية إلى مناطق أخرى بتكنولوجيا نظيفة إلا أن هذا التوجه لم يُفعل حتى الآن، وشدد على أن تفكيك الوحدات الملوثة بات مطلبا شعبيا عاجلا، داعيًا إلى اعتماد مقاربة صناعية جديدة تراعي المعايير البيئية. وانتقدت كامرجي ما وصفته بـ"فشل الحكومات المتعاقبة في ترتيب الأولويات"، مشيرة إلى أن ملف التلوث في قابس ظل مهمشا رغم خطورته، وأن التحركات الحكومية الأخيرة جاءت متأخرة جدا، علما بأن هذا التأخير أفقد الناس الثقة في الدولة. وأوضحت كامرجي أن التلوث في قابس لا يهدد فقط البيئة، بل يمس مباشرة صحة المواطنين، خاصة في ظل الانبعاثات الغازية السامة وتدهور الوضع البحري والهوائي، وقالت إن المجمع الكيميائي ينتج مادة حيوية للأمن الغذائي، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب حياة الناس، قد تكون المعادلة صعبة، لكن حياة الإنسان خط أحمر. كما دعت إلى عدم توظيف هذا الملف سياسيا من قبل المعارضة أو الأحزاب، مؤكدة أن "البيئة ليست ورقة للمزايدات، بل قضية وطنية تتعلق بمستقبل البلاد وسلامة شعبها".

