حليف ماسك.. ترامب يرشح جاريد آيزاكمان لرئاسة وكالة "ناسا"
حليف ماسك.. ترامب يرشح جاريد آيزاكمان لرئاسة وكالة "ناسا"

23:56 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Sergey Mamontovناسا
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إعادة ترشيح رائد الفضاء الخاص والملياردير جاريد آيزاكمان، الحليف المقرب من إيلون ماسك، لتولي منصب مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
وكان آيزاكمان قد أُزيل من قائمة المرشحين لرئاسة الوكالة في وقت سابق هذا العام بعد خلاف بارز بين ترامب وماسك، فيما تولى وزير النقل الأمريكي شون دافي مهام مدير ناسا بالإنابة.
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
ترامب سيعلن قريبا عن مرشح بديل لمنصب مدير وكالة "ناسا"
1 يونيو, 02:08 GMT
وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي: "يسعدني هذا المساء ترشيح جاريد آيزاكمان، رجل الأعمال والطيار ورائد الفضاء والمحسن البارز، مديرًا لوكالة ناسا"، مضيفًا أن المنصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقابل 47 مقعدًا.
وأضاف ترامب: "إن شغف جاريد بالفضاء، وخبرته كرائد فضاء، والتزامه بتوسيع حدود الاستكشاف، وفك أسرار الكون، وتعزيز اقتصاد الفضاء الجديد، تجعل منه المرشح المثالي لقيادة ناسا نحو حقبة جديدة جريئة".
وكان ترامب، العام الماضي حين كان رئيسًا منتخبًا، قد اختار آيزاكمان لهذا المنصب بناءً على توصية من ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، الذي يعد من أبرز مستشاريه في شؤون الفضاء، وسعى لتعزيز التنسيق بين برنامج الفضاء الأمريكي وطموحاته لإطلاق رحلات إلى المريخ.
وآيزاكمان، الذي قاد أول طاقم مدني بالكامل إلى الفضاء على متن كبسولة "سبيس إكس" عام 2021، أمضى أشهرًا في إجراءات التأكيد بمجلس الشيوخ، محاولًا الموازنة بين رؤية إدارة ترامب للتركيز على المريخ واستراتيجية "ناسا" للعودة إلى القمر في سباق جيوسياسي مع الصين.
