https://sarabic.ae/20251104/سيول-كوريا-الديمقراطية-أطلقت-صواريخ-مدفعية-خلال-زيارة-وزير-الحرب-الأمريكي--1106710274.html
سيول: كوريا الديمقراطية أطلقت صواريخ مدفعية خلال زيارة وزير الحرب الأمريكي
سبوتنيك عربي
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ مدفعية بعد ظهر الإثنين، قبل نحو ساعة من زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت للمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
2025-11-04T05:28+0000
2025-11-04T05:28+0000
2025-11-04T05:28+0000
كوريا
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891790_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2aa962362dc0fad2d06be2acccce0a51.jpg
ويقوم هيغسيت بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية يومي 3 و4 نوفمبر، تشمل تفقد المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم، والمشاركة في الاجتماع السابع والخمسين للجنة الأمن المشترك بين سيول وواشنطن .
سيول: كوريا الديمقراطية أطلقت صواريخ مدفعية خلال زيارة وزير الحرب الأمريكي
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ مدفعية بعد ظهر الإثنين، قبل نحو ساعة من زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت للمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
وأوضح البيان أن بيونغ يانغ أطلقت نحو عشرة صواريخ مدفعية باتجاه الجزء الشمالي من البحر الغربي (بحر اليابان)، في إطار سلسلة من عمليات الإطلاق التي شملت أيضًا صواريخ مماثلة أُطلقت قبل أيام، قبيل لقاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأضافت الهيئة أن عمليات الإطلاق جرت حوالي الساعة الثالثة مساءً (06:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، والرابعة مساءً (07:00 بتوقيت غرينتش) يوم الإثنين، مشيرة إلى أن تفاصيل المقذوفات لا تزال قيد التحليل من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية والأمريكية.
ويقوم هيغسيت بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية يومي 3 و4 نوفمبر، تشمل تفقد المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم
، والمشاركة في الاجتماع السابع والخمسين للجنة الأمن المشترك بين سيول وواشنطن .