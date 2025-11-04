سيول: كوريا الديمقراطية أطلقت صواريخ مدفعية خلال زيارة وزير الحرب الأمريكي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
سيول: كوريا الديمقراطية أطلقت صواريخ مدفعية خلال زيارة وزير الحرب الأمريكي
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ مدفعية بعد ظهر الإثنين، قبل نحو ساعة من زيارة وزير الدفاع...
سيول: كوريا الديمقراطية أطلقت صواريخ مدفعية خلال زيارة وزير الحرب الأمريكي

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ مدفعية بعد ظهر الإثنين، قبل نحو ساعة من زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت للمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
وأوضح البيان أن بيونغ يانغ أطلقت نحو عشرة صواريخ مدفعية باتجاه الجزء الشمالي من البحر الغربي (بحر اليابان)، في إطار سلسلة من عمليات الإطلاق التي شملت أيضًا صواريخ مماثلة أُطلقت قبل أيام، قبيل لقاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأضافت الهيئة أن عمليات الإطلاق جرت حوالي الساعة الثالثة مساءً (06:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، والرابعة مساءً (07:00 بتوقيت غرينتش) يوم الإثنين، مشيرة إلى أن تفاصيل المقذوفات لا تزال قيد التحليل من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية والأمريكية.
ويقوم هيغسيت بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية يومي 3 و4 نوفمبر، تشمل تفقد المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم، والمشاركة في الاجتماع السابع والخمسين للجنة الأمن المشترك بين سيول وواشنطن .
