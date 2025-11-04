عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الحرب الأمريكي: الرئيس ترامب يريد أن يكون الحلفاء أقوياء
وزير الحرب الأمريكي: الرئيس ترامب يريد أن يكون الحلفاء أقوياء
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب، "يريد أن يرى الحلفاء أقوياء وقادرين على الدفاع عن أنفسهم"، مضيفًا: "نحتاج إلى... 04.11.2025
وأوضح هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب نظيره الكوري الجنوبي آن غيو باك، في إطار زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، أن "الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية منح مرونة أكبر للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، لمواجهة التهديدات الإقليمية"، مؤكدًا أن "جوهر التحالف مع سيئول سيظل متمحورًا حول ردع كوريا الشمالية".وأكد وزير الحرب الأمريكي أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "أقوى من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على "الحفاظ على السفن الحربية الأمريكية وإجراء صيانتها في كوريا الجنوبية، لضمان جاهزيتها العملياتية".وأضاف هيغسيث، خلال اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، أنهما بحثا "زيادة التعاون الدفاعي والاستثمار في تحديث قدرات الحلفاء"، مؤكدًا أن "كوريا الجنوبية تمثل نموذجًا يحتذى به في التحالفات الدفاعية".ويقوم هيغسيث، بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تشمل تفقد المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم، والمشاركة في الاجتماع السابع والخمسين للجنة الأمن المشترك بين سيئول وواشنطن.
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب، "يريد أن يرى الحلفاء أقوياء وقادرين على الدفاع عن أنفسهم"، مضيفًا: "نحتاج إلى تعزيز التعاون الدفاعي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي"، على حد قوله.
وأوضح هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب نظيره الكوري الجنوبي آن غيو باك، في إطار زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، أن "الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية منح مرونة أكبر للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، لمواجهة التهديدات الإقليمية"، مؤكدًا أن "جوهر التحالف مع سيئول سيظل متمحورًا حول ردع كوريا الشمالية".
وأكد وزير الحرب الأمريكي أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "أقوى من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على "الحفاظ على السفن الحربية الأمريكية وإجراء صيانتها في كوريا الجنوبية، لضمان جاهزيتها العملياتية".
وأضاف هيغسيث، خلال اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، أنهما بحثا "زيادة التعاون الدفاعي والاستثمار في تحديث قدرات الحلفاء"، مؤكدًا أن "كوريا الجنوبية تمثل نموذجًا يحتذى به في التحالفات الدفاعية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي، "القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين وسبل تطوير التعاون العسكري المشترك".

ويقوم هيغسيث، بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تشمل تفقد المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم، والمشاركة في الاجتماع السابع والخمسين للجنة الأمن المشترك بين سيئول وواشنطن.
