"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

المسرحية من إخراج لينا أبيض، وتتناول قصتين متوازيتين لامرأتين، نور من غزة، وهي شابة تعمل مسؤولة عن التواصل في المنظمة، جسّدتها الممثلة الفلسطينية ميرا صيداوي، ونهلة من لبنان، سيدة هجّرتها الحرب من بلدة عيتا الشعب الجنوبية، أدّت دورها الممثلة اللبنانية دارين شمس الدين.وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت المخرجة لينا أبيض، إن "هذه المسرحية اقترحت عليّ فكرتها منظمة أطباء بلا حدود، وعرضوا أن أعمل على عمل مسرحي عن نساء واجهن الحرب في غزة وجنوب لبنان. هذا الموضوع يهمني جدًا، فوافقت بحماسة".وتابعت: "تعرّفنا لاحقًا على نساء من غزة والجنوب، والقصص التي نسمعها اليوم هي حقيقية تمامًا، لم نحرّف النص، فهذه حكاياتهن كما رُويت".وأضافت أبيض: "الأهم أن هؤلاء النساء ليسوا أبطالًا بمعنى البطولة التقليدية، بل هنّ في الخطوط الأمامية، يعشن الإبادة والحرب، ويقاومن يوميًا بحبّهن للبنان وغزة وللأرض".من جهتها، أوضحت جنان سعد، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي في منظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان، أن "المسرحية ثمرة تعاون بين المنظمة والمخرجة لينا أبيض، وتعتمد على شهادات حقيقية لموظفات من غزة، نساء شهدن الإبادة الجماعية ونقلن قصصهن للينا، التي عملت على النص، جمعنا بين حكايات من غزة والتحديات التي يعيشها النازحون في جنوب لبنان، الذين لا يزالون تحت القصف، كما أجرينا مقابلات مع نساء من الجنوب".على خشبة المسرح، جلست المغنية اللبنانية كوزيت شديد، فوق قماشة تحيطها باقات النعناع، تغني وتقطف الأعشاب بين فصول السرد، التي تؤديها ميرا صيداوي، ودارين شمس الدين. افتتحت شديد العرض بأغنية "احكيلي احكيلي عن بلدي"، لتنتقل بعدها الحكاية إلى نور، التي توثّق يومياتها في غزة، قبل أن تبدأ نهلة، ابنة عيتا الشعب، بسرد تجربتها مع النزوح والدمار، متشبثةً بالأرض رغم الخسارة.ةأردفت شمس الدين: "المسرحية حلم أن نذهب إلى غزة ونعود إلى لبنان بحدود مفتوحة. العمل جميل وصادق ويعتمد على مقابلات أجريت مع شخصيتين حقيقيتين".وتابعت: "خلال العمل، اكتشفنا عمق الألم والرؤية التي تحملها نور، وإحساسها بكل لحظة في غزة. النص كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، وكفلسطينية حاولت أن أفصل بين عاطفتي الشخصية والدور، وأؤديه باحترافية، رغم صعوبة النص والإيقاع، لأن ما أرادت نور قوله، كان أعقد وأعمق من الكلمات".

