"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

قدّمت منظمة "أطباء بلا حدود"، مساء أمس الاثنين، عرضًا مسرحيًا بعنوان "غزة - عيتا الشعب - غزة"، على خشبة مسرح "مونو" في العاصمة اللبنانية بيروت، في أمسية جمعت بين التوثيق والمسرح، ناقلة شهادات حيّة لنساء نجون من ويلات الحرب الإسرائيلية في فلسطين ولبنان.
المسرحية من إخراج لينا أبيض، وتتناول قصتين متوازيتين لامرأتين، نور من غزة، وهي شابة تعمل مسؤولة عن التواصل في المنظمة، جسّدتها الممثلة الفلسطينية ميرا صيداوي، ونهلة من لبنان، سيدة هجّرتها الحرب من بلدة عيتا الشعب الجنوبية، أدّت دورها الممثلة اللبنانية دارين شمس الدين.
يحمل عنوان المسرحية "غزة - عيتا الشعب - غزة" رمزية تربط بين المكانين، غزة في فلسطين، وعيتا الشعب في جنوب لبنان، لتؤكد وحدة التجربة الإنسانية بينهما وهي الحرب، الفقدان، وصمود النساء في وجه القصف والاقتلاع، ورفض اختزال قصصهن بالمأساة وحدها.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت المخرجة لينا أبيض، إن "هذه المسرحية اقترحت عليّ فكرتها منظمة أطباء بلا حدود، وعرضوا أن أعمل على عمل مسرحي عن نساء واجهن الحرب في غزة وجنوب لبنان. هذا الموضوع يهمني جدًا، فوافقت بحماسة".
وتابعت: "تعرّفنا لاحقًا على نساء من غزة والجنوب، والقصص التي نسمعها اليوم هي حقيقية تمامًا، لم نحرّف النص، فهذه حكاياتهن كما رُويت".
وأضافت أبيض: "الأهم أن هؤلاء النساء ليسوا أبطالًا بمعنى البطولة التقليدية، بل هنّ في الخطوط الأمامية، يعشن الإبادة والحرب، ويقاومن يوميًا بحبّهن للبنان وغزة وللأرض".
وأوضحت أنه "من القصص التي دفعت المنظمة لإنتاج هذا العمل، قصة ممرضة في مستشفى الإندونيسي في غزة، بقيت رغم الحصار تنقذ الجرحى، وحملت طفلة مبتورة الساقين على ظهرها. أحد الجنود الإسرائيليين هدّدها بالاغتصاب إن لم تلقِ الطفلة، لكنها تحدّته وسارت بها. هذه القصة المؤلمة تبرز إلى أي مدى يمكن أن تُسلب الإنسانية من البعض، وتُجسّد المعنى الحقيقي للمقاومة عند من لا يملكون سوى كرامتهم".
من جهتها، أوضحت جنان سعد، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي في منظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان، أن "المسرحية ثمرة تعاون بين المنظمة والمخرجة لينا أبيض، وتعتمد على شهادات حقيقية لموظفات من غزة، نساء شهدن الإبادة الجماعية ونقلن قصصهن للينا، التي عملت على النص، جمعنا بين حكايات من غزة والتحديات التي يعيشها النازحون في جنوب لبنان، الذين لا يزالون تحت القصف، كما أجرينا مقابلات مع نساء من الجنوب".
وقالت سعد: "المسرحية، شهادات واقعية لنساء جمعتهن الحرب، أردن أن يكنّ شاهدات عليها، وأن يرفعن أصواتهن ليبرزن قوتهن وصلابتهن ودورهن في المجتمع، رسالتنا أن غزة ولبنان ما زالا في معاناة مستمرة، ووقف إطلاق النار لا يعني نهاية الألم. كل ضحية تستحق أن تُروى قصتها إنسانيًا، كي لا يتحوّل أصحابها إلى مجرد أرقام ضمن إحصاءات المهجّرين أو الجرحى".
على خشبة المسرح، جلست المغنية اللبنانية كوزيت شديد، فوق قماشة تحيطها باقات النعناع، تغني وتقطف الأعشاب بين فصول السرد، التي تؤديها ميرا صيداوي، ودارين شمس الدين. افتتحت شديد العرض بأغنية "احكيلي احكيلي عن بلدي"، لتنتقل بعدها الحكاية إلى نور، التي توثّق يومياتها في غزة، قبل أن تبدأ نهلة، ابنة عيتا الشعب، بسرد تجربتها مع النزوح والدمار، متشبثةً بالأرض رغم الخسارة.
وقالت دارين شمس الدين: "ألعب دور نهلة، سيدة جنوبية عاشت الحرب منذ الطفولة، تهجّرت مرارًا وخسرت منزلها وأرضها وجيرانها، لكنها ما زالت متمسكة بالأمل في العودة إلى الجنوب".
ةأردفت شمس الدين: "المسرحية حلم أن نذهب إلى غزة ونعود إلى لبنان بحدود مفتوحة. العمل جميل وصادق ويعتمد على مقابلات أجريت مع شخصيتين حقيقيتين".
أما ميرا صيداوي، التي قدّمت أداءً مؤثرًا في دور نور، فقالت: "الحقيقة أن نور هي البطلة. هي من عاشت الإبادة ووثّقتها بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. عملنا على دمج هذه المنشورات باحترام لما أرادت إيصاله".
وتابعت: "خلال العمل، اكتشفنا عمق الألم والرؤية التي تحملها نور، وإحساسها بكل لحظة في غزة. النص كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، وكفلسطينية حاولت أن أفصل بين عاطفتي الشخصية والدور، وأؤديه باحترافية، رغم صعوبة النص والإيقاع، لأن ما أرادت نور قوله، كان أعقد وأعمق من الكلمات".