"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/غزة---عيتا-الشعب---غزة-مسرحية-توثق-صمود-النساء-بين-الحرب-والذاكرة--1106713146.html
"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
سبوتنيك عربي
قدّمت منظمة "أطباء بلا حدود"، مساء أمس الاثنين، عرضًا مسرحيًا بعنوان "غزة - عيتا الشعب - غزة"، على خشبة مسرح "مونو" في العاصمة اللبنانية بيروت، في أمسية جمعت... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T08:56+0000
2025-11-04T09:18+0000
لبنان
أخبار لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106712362_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_26032bc919fc5ffe4fc889cc61446e28.jpg
المسرحية من إخراج لينا أبيض، وتتناول قصتين متوازيتين لامرأتين، نور من غزة، وهي شابة تعمل مسؤولة عن التواصل في المنظمة، جسّدتها الممثلة الفلسطينية ميرا صيداوي، ونهلة من لبنان، سيدة هجّرتها الحرب من بلدة عيتا الشعب الجنوبية، أدّت دورها الممثلة اللبنانية دارين شمس الدين.وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت المخرجة لينا أبيض، إن "هذه المسرحية اقترحت عليّ فكرتها منظمة أطباء بلا حدود، وعرضوا أن أعمل على عمل مسرحي عن نساء واجهن الحرب في غزة وجنوب لبنان. هذا الموضوع يهمني جدًا، فوافقت بحماسة".وتابعت: "تعرّفنا لاحقًا على نساء من غزة والجنوب، والقصص التي نسمعها اليوم هي حقيقية تمامًا، لم نحرّف النص، فهذه حكاياتهن كما رُويت".وأضافت أبيض: "الأهم أن هؤلاء النساء ليسوا أبطالًا بمعنى البطولة التقليدية، بل هنّ في الخطوط الأمامية، يعشن الإبادة والحرب، ويقاومن يوميًا بحبّهن للبنان وغزة وللأرض".من جهتها، أوضحت جنان سعد، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي في منظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان، أن "المسرحية ثمرة تعاون بين المنظمة والمخرجة لينا أبيض، وتعتمد على شهادات حقيقية لموظفات من غزة، نساء شهدن الإبادة الجماعية ونقلن قصصهن للينا، التي عملت على النص، جمعنا بين حكايات من غزة والتحديات التي يعيشها النازحون في جنوب لبنان، الذين لا يزالون تحت القصف، كما أجرينا مقابلات مع نساء من الجنوب".على خشبة المسرح، جلست المغنية اللبنانية كوزيت شديد، فوق قماشة تحيطها باقات النعناع، تغني وتقطف الأعشاب بين فصول السرد، التي تؤديها ميرا صيداوي، ودارين شمس الدين. افتتحت شديد العرض بأغنية "احكيلي احكيلي عن بلدي"، لتنتقل بعدها الحكاية إلى نور، التي توثّق يومياتها في غزة، قبل أن تبدأ نهلة، ابنة عيتا الشعب، بسرد تجربتها مع النزوح والدمار، متشبثةً بالأرض رغم الخسارة.ةأردفت شمس الدين: "المسرحية حلم أن نذهب إلى غزة ونعود إلى لبنان بحدود مفتوحة. العمل جميل وصادق ويعتمد على مقابلات أجريت مع شخصيتين حقيقيتين".وتابعت: "خلال العمل، اكتشفنا عمق الألم والرؤية التي تحملها نور، وإحساسها بكل لحظة في غزة. النص كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، وكفلسطينية حاولت أن أفصل بين عاطفتي الشخصية والدور، وأؤديه باحترافية، رغم صعوبة النص والإيقاع، لأن ما أرادت نور قوله، كان أعقد وأعمق من الكلمات".
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106712362_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_b2b1afeef5e6c2ea686bc64c7606f012.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

08:56 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 09:18 GMT 04.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader AlBay"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
غزة - عيتا الشعب - غزة: مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
قدّمت منظمة "أطباء بلا حدود"، مساء أمس الاثنين، عرضًا مسرحيًا بعنوان "غزة - عيتا الشعب - غزة"، على خشبة مسرح "مونو" في العاصمة اللبنانية بيروت، في أمسية جمعت بين التوثيق والمسرح، ناقلة شهادات حيّة لنساء نجون من ويلات الحرب الإسرائيلية في فلسطين ولبنان.
المسرحية من إخراج لينا أبيض، وتتناول قصتين متوازيتين لامرأتين، نور من غزة، وهي شابة تعمل مسؤولة عن التواصل في المنظمة، جسّدتها الممثلة الفلسطينية ميرا صيداوي، ونهلة من لبنان، سيدة هجّرتها الحرب من بلدة عيتا الشعب الجنوبية، أدّت دورها الممثلة اللبنانية دارين شمس الدين.

تتحدث الشخصيتان دون أن تلتقيا، لترويا معًا يوميات الحرب والتهجير والمقاومة بالحياة، مجسّدتين صورة النساء اللواتي رفضن الاستسلام والصمت وأصررن على رفع أصواتهن في وجه الألم.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
غزة - عيتا الشعب - غزة: مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

يحمل عنوان المسرحية "غزة - عيتا الشعب - غزة" رمزية تربط بين المكانين، غزة في فلسطين، وعيتا الشعب في جنوب لبنان، لتؤكد وحدة التجربة الإنسانية بينهما وهي الحرب، الفقدان، وصمود النساء في وجه القصف والاقتلاع، ورفض اختزال قصصهن بالمأساة وحدها.

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت المخرجة لينا أبيض، إن "هذه المسرحية اقترحت عليّ فكرتها منظمة أطباء بلا حدود، وعرضوا أن أعمل على عمل مسرحي عن نساء واجهن الحرب في غزة وجنوب لبنان. هذا الموضوع يهمني جدًا، فوافقت بحماسة".

وتابعت: "تعرّفنا لاحقًا على نساء من غزة والجنوب، والقصص التي نسمعها اليوم هي حقيقية تمامًا، لم نحرّف النص، فهذه حكاياتهن كما رُويت".
© Sputnik . Abdul Kader AlBay"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
غزة - عيتا الشعب - غزة: مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأضافت أبيض: "الأهم أن هؤلاء النساء ليسوا أبطالًا بمعنى البطولة التقليدية، بل هنّ في الخطوط الأمامية، يعشن الإبادة والحرب، ويقاومن يوميًا بحبّهن للبنان وغزة وللأرض".

وأوضحت أنه "من القصص التي دفعت المنظمة لإنتاج هذا العمل، قصة ممرضة في مستشفى الإندونيسي في غزة، بقيت رغم الحصار تنقذ الجرحى، وحملت طفلة مبتورة الساقين على ظهرها. أحد الجنود الإسرائيليين هدّدها بالاغتصاب إن لم تلقِ الطفلة، لكنها تحدّته وسارت بها. هذه القصة المؤلمة تبرز إلى أي مدى يمكن أن تُسلب الإنسانية من البعض، وتُجسّد المعنى الحقيقي للمقاومة عند من لا يملكون سوى كرامتهم".

© Sputnik . Abdul Kader AlBay"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
غزة - عيتا الشعب - غزة: مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
من جهتها، أوضحت جنان سعد، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي في منظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان، أن "المسرحية ثمرة تعاون بين المنظمة والمخرجة لينا أبيض، وتعتمد على شهادات حقيقية لموظفات من غزة، نساء شهدن الإبادة الجماعية ونقلن قصصهن للينا، التي عملت على النص، جمعنا بين حكايات من غزة والتحديات التي يعيشها النازحون في جنوب لبنان، الذين لا يزالون تحت القصف، كما أجرينا مقابلات مع نساء من الجنوب".
© Sputnik . Abdul Kader AlBay"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
غزة - عيتا الشعب - غزة: مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
"غزة - عيتا الشعب - غزة": مسرحية توثّق صمود النساء بين الحرب والذاكرة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

وقالت سعد: "المسرحية، شهادات واقعية لنساء جمعتهن الحرب، أردن أن يكنّ شاهدات عليها، وأن يرفعن أصواتهن ليبرزن قوتهن وصلابتهن ودورهن في المجتمع، رسالتنا أن غزة ولبنان ما زالا في معاناة مستمرة، ووقف إطلاق النار لا يعني نهاية الألم. كل ضحية تستحق أن تُروى قصتها إنسانيًا، كي لا يتحوّل أصحابها إلى مجرد أرقام ضمن إحصاءات المهجّرين أو الجرحى".

على خشبة المسرح، جلست المغنية اللبنانية كوزيت شديد، فوق قماشة تحيطها باقات النعناع، تغني وتقطف الأعشاب بين فصول السرد، التي تؤديها ميرا صيداوي، ودارين شمس الدين. افتتحت شديد العرض بأغنية "احكيلي احكيلي عن بلدي"، لتنتقل بعدها الحكاية إلى نور، التي توثّق يومياتها في غزة، قبل أن تبدأ نهلة، ابنة عيتا الشعب، بسرد تجربتها مع النزوح والدمار، متشبثةً بالأرض رغم الخسارة.

وقالت دارين شمس الدين: "ألعب دور نهلة، سيدة جنوبية عاشت الحرب منذ الطفولة، تهجّرت مرارًا وخسرت منزلها وأرضها وجيرانها، لكنها ما زالت متمسكة بالأمل في العودة إلى الجنوب".

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

&quot;غزة - عيتا الشعب - غزة&quot;.. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

1/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

2/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

3/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

4/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

5/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

6/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

7/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

8/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

9/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

10/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

11/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

12/12
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

"غزة - عيتا الشعب - غزة".. مسرحية توثق صمود النساء بين الحرب والذاكرة

ةأردفت شمس الدين: "المسرحية حلم أن نذهب إلى غزة ونعود إلى لبنان بحدود مفتوحة. العمل جميل وصادق ويعتمد على مقابلات أجريت مع شخصيتين حقيقيتين".
أما ميرا صيداوي، التي قدّمت أداءً مؤثرًا في دور نور، فقالت: "الحقيقة أن نور هي البطلة. هي من عاشت الإبادة ووثّقتها بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. عملنا على دمج هذه المنشورات باحترام لما أرادت إيصاله".
وتابعت: "خلال العمل، اكتشفنا عمق الألم والرؤية التي تحملها نور، وإحساسها بكل لحظة في غزة. النص كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، وكفلسطينية حاولت أن أفصل بين عاطفتي الشخصية والدور، وأؤديه باحترافية، رغم صعوبة النص والإيقاع، لأن ما أرادت نور قوله، كان أعقد وأعمق من الكلمات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала