فوتشيتش يعلن إجراء انتخابات مبكرة في صربيا
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى قبل انتهاء الولاية الحالية للبرلمان، التي تنتهي في ديسمبر عام 2027.
صربيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_28c61b96b3df1657097a3f2063e3b314.jpg
وقال فوتشيتش: "الجهات المختصة في بلادنا ستتخذ القرار بشأن موعد إجراء الانتخابات وفقًا للدستور والقانون، ولكن استجابةً لمطالب المحتجين الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة، سنلبي هذه المطالب"، وفق ما نقلته صحيفة Srbija Danas خلال كلمته في الاستاد الوطني بالعاصمة بلغراد.وأضاف: "ستُجرى الانتخابات قبل موعدها. متى؟ القرار سيتخذه الجهاز المختص، والشعب في الانتخابات سيُظهر أي سياسة يدعم".وبحسب الصحيفة، قد تُجرى الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.وتتواصل في صربيا منذ عام احتجاجات واسعة يقودها طلاب وقوى معارضة، عقب انهيار سقف محطة القطار في مدينة نوفي ساد، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا.ويطالب المحتجون بنشر جميع الوثائق المتعلقة بإعادة تأهيل المحطة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الكارثة، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات. وغالبًا ما تشهد المظاهرات إغلاقًا للطرق واشتباكات مع الشرطة.
الأخبار
