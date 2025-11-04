https://sarabic.ae/20251104/قيادي-في-الجهاد-الإسلامي-لا-وجود-لسلاح-ثقيل-لدى-الفصائل-الفلسطينية-في-قطاع-غزة--1106722136.html

قيادي في "الجهاد الإسلامي": لا وجود لسلاح ثقيل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

قيادي في "الجهاد الإسلامي": لا وجود لسلاح ثقيل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

نفى إسماعيل السنداوي، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وجود أي سلاح ثقيل لدى الفصائل المسلحة في قطاع غزة، معتبرًا أن الحديث عن ذلك... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T11:52+0000

2025-11-04T11:52+0000

2025-11-04T11:52+0000

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/06/1081727430_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ab8d301cce3bafd61cd6ab81f83cb8c.jpg

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد السنداوي أن "سلاح المقاومة في غزة هو سلاح خفيف، والحديث عن أسلحة ثقيلة داخل القطاع هو تضليل إعلامي". وأوضح أنه "لا توجد في غزة دبابات أو طائرات أو سفن. ما لدينا هو أسلحة خفيفة وعبوات وصواريخ محلية الصنع، والجيش الإسرائيلي أعلن أنه دمّر معظم الصواريخ الموجودة في القطاع".وفي سياق المفاوضات الجارية، أوضح السنداوي أن "المفاوضات بشأن اتفاق غزة ما زالت في مراحلها الأولى، وتشمل تبادل الأسرى الأحياء وتسليم جثامين القتلى من الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مؤكدًا أن "قضية السلاح ستُبحث في إطار ترتيبات ما بعد التهدئة". ولفت القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إلى أن "الفصائل الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء ملف الجثامين"، مشيرًا إلى أن "العملية معقدة بسبب مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين مع فرق حمايتهم تحت الأبراج وفي الأنفاق، في وقت تفتقر فيه المقاومة إلى المعدات الثقيلة اللازمة للحفر". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

https://sarabic.ae/20251104/مديرة-الاستخبارات-الأمريكية-تعترف-بصعوبة-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106717542.html

https://sarabic.ae/20251104/الأونروا-75-ألف-نازح-يحتمون-في-أكثر-من-100-مبنى-للوكالة-في-غزة-معظمها-متضرر-ومكتظ-1106710859.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم