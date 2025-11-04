عربي
قيادي في "الجهاد الإسلامي": لا وجود لسلاح ثقيل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة
قيادي في "الجهاد الإسلامي": لا وجود لسلاح ثقيل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة
نفى إسماعيل السنداوي، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وجود أي سلاح ثقيل لدى الفصائل المسلحة في قطاع غزة، معتبرًا أن الحديث عن ذلك... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد السنداوي أن "سلاح المقاومة في غزة هو سلاح خفيف، والحديث عن أسلحة ثقيلة داخل القطاع هو تضليل إعلامي". وأوضح أنه "لا توجد في غزة دبابات أو طائرات أو سفن. ما لدينا هو أسلحة خفيفة وعبوات وصواريخ محلية الصنع، والجيش الإسرائيلي أعلن أنه دمّر معظم الصواريخ الموجودة في القطاع".وفي سياق المفاوضات الجارية، أوضح السنداوي أن "المفاوضات بشأن اتفاق غزة ما زالت في مراحلها الأولى، وتشمل تبادل الأسرى الأحياء وتسليم جثامين القتلى من الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مؤكدًا أن "قضية السلاح ستُبحث في إطار ترتيبات ما بعد التهدئة". ولفت القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إلى أن "الفصائل الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء ملف الجثامين"، مشيرًا إلى أن "العملية معقدة بسبب مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين مع فرق حمايتهم تحت الأبراج وفي الأنفاق، في وقت تفتقر فيه المقاومة إلى المعدات الثقيلة اللازمة للحفر". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
قيادي في "الجهاد الإسلامي": لا وجود لسلاح ثقيل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradatحركة الجهاد الإسلامي تحي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها
نفى إسماعيل السنداوي، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وجود أي سلاح ثقيل لدى الفصائل المسلحة في قطاع غزة، معتبرًا أن الحديث عن ذلك مجرد "تضليل إعلامي يهدف إلى تشويه صورة المقاومة"، في تعليق على تسريبات تشير إلى موافقة حركة حماس، على إلقاء السلاح الثقيل، ضمن اتفاق مقترح بشأن غزة.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد السنداوي أن "سلاح المقاومة في غزة هو سلاح خفيف، والحديث عن أسلحة ثقيلة داخل القطاع هو تضليل إعلامي".
وأوضح أنه "لا توجد في غزة دبابات أو طائرات أو سفن. ما لدينا هو أسلحة خفيفة وعبوات وصواريخ محلية الصنع، والجيش الإسرائيلي أعلن أنه دمّر معظم الصواريخ الموجودة في القطاع".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مديرة الاستخبارات الأمريكية تعترف بصعوبة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة
09:16 GMT
وأكد السنداوي أن "السلاح الفلسطيني سيُسلَّم للدولة الفلسطينية بعد تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال"، مشددًا على أن "الفصائل متمسكة بخيار المقاومة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية السلم الأهلي".
وفي سياق المفاوضات الجارية، أوضح السنداوي أن "المفاوضات بشأن اتفاق غزة ما زالت في مراحلها الأولى، وتشمل تبادل الأسرى الأحياء وتسليم جثامين القتلى من الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مؤكدًا أن "قضية السلاح ستُبحث في إطار ترتيبات ما بعد التهدئة".
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة في غزة معظمها متضرر ومكتظ
06:48 GMT
ولفت القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إلى أن "الفصائل الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء ملف الجثامين"، مشيرًا إلى أن "العملية معقدة بسبب مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين مع فرق حمايتهم تحت الأبراج وفي الأنفاق، في وقت تفتقر فيه المقاومة إلى المعدات الثقيلة اللازمة للحفر".

واتهم السنداوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة "إيجاد ذرائع لمواصلة العدوان على غزة، في ظل الصمت الدولي وغضّ النظر عن الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
