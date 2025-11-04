مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: الاستقرار في غزة شأن فلسطيني داخلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: الاستقرار في غزة شأن فلسطيني داخلي
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: الاستقرار في غزة شأن فلسطيني داخلي
قيم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير ممدوح جبر، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدمت به أمريكا بشأن القوة المزمع نشرها في قطاع غزة. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: الاستقرار في غزة شأن فلسطيني داخلي

قيم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير ممدوح جبر، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدمت به أمريكا بشأن القوة المزمع نشرها في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "الخطوة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي في قضايا الشرق الأوسط"، وأن "المشروع لم تتم دراسته بشكل كاف، وما صدر بشأنه هو مجرد أبعاد إعلامية أكثر منه سياسية ودبلوماسية".
وأوضح جبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن القوة الدولية التي يخططون لإرسالها إلى غزة هي "قوة نفاذ ميداني" وليست "قوة استقرار سياسي"، معتبرا أن "مشروع القرار الأمريكي ذو طابع تنفيذي واستباقي، ولا يتضمن أي نقاش حقيقي، بل يهدف إلى نزع السلاح وإخراج جميع الفصائل الفلسطينية من القطاع".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
إعلام إمريكي: واشنطن تقدم مسودة قرار لمجلس الأمن لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة
01:04 GMT
وأضاف أن "الاستقرار في غزة هو شأن فلسطيني داخلي"، مؤكدا "استعداد الفلسطينيين للجلوس إلى أي طاولة مفاوضات لإنهاء الأزمة"، وأشار إلى أن "خطة مصر العربية الإسلامية الدولية التي قدمت على طاولة البيت الأبيض والتي دعمها مؤتمر إسطنبول، ما تزال تشكل الأساس لأي تسوية بشأن مقبولة".
ولفت إلى أن "غزة مرتبطة جغرافيا وأمنيا بمصر، التي تعتبر القطاع عمقا استراتيجيا منذ عام 1948"، مشيرا إلى "الدور المحوري للجنة الفلسطينية–المصرية في ملف السلاح".
وشدد على أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يرفض تماما وجود أي قوات أجنبية في غزة لا تحظى بتفويض أممي".
وبيّن جبر أن "واشنطن تسعى لإنجاح مشروعها بصياغة أميركية وليس أوروبية وإلا اعتماد نموذج كوسوفو، فيما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبدأ السيادة الفلسطينية تماما، والمقترحات المصرية – الفرنسية – البريطانية حول نشر قوات أممية"، مشددا على أن "المطلوب عملية تعديل جوهرية تتعلق بالسيادة الفلسطينية ليصار بعد ذلك إلى مناقشة نقاط عدة".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
قوة دولية لإدارة قطاع غزة حتى 2027.. ما أهداف المشروع الأمريكي وإمكانية قبوله؟
19:05 GMT
وأضاف أن "الاستعمار يضع بصماته ويثبتها بحجج ومسميات"، مشيرا إلى أن "المشروع الأمريكي يحمل أبعادا اقتصادية أكثر من كونه امنيا أو سياسيا، وهو بعيد كل البعد عن فكرة السلام الحقيقي"، لافتا إلى أن "الدور العربي وخصوصا المصري إلى جانب الدور القطري والتركي، سيكون أساسيا في تعديل 3 نقاط جوهرية تشمل مبدأ السيادة الفلسطينية واحترام القانون الدولي الإنساني، وتفويض القوة الدولية تحت الفصل السابع لا السادس".
وختم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير ممدوح جبر، بالتأكيد على أن "السلطة الفلسطينية هي المظلة الشرعية الوحيدة لكل التنظيمات والأحزاب، بما تمتلكه من قوة دبلوماسية دولية"، مشيرا إلى أن "حركة "حماس" الفلسطينية مرحب بها إذا اختارت الانخراط في المصالحة الوطنية الشاملة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".
