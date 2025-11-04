https://sarabic.ae/20251104/مساعد-وزير-الخارجية-الفلسطيني-السابق-الاستقرار-في-غزة-شأن-فلسطيني-داخلي-1106746461.html
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: الاستقرار في غزة شأن فلسطيني داخلي
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: الاستقرار في غزة شأن فلسطيني داخلي
قيم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير ممدوح جبر، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدمت به أمريكا بشأن القوة المزمع نشرها في قطاع غزة.
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق: الاستقرار في غزة شأن فلسطيني داخلي
قيم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير ممدوح جبر، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدمت به أمريكا بشأن القوة المزمع نشرها في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "الخطوة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي في قضايا الشرق الأوسط"، وأن "المشروع لم تتم دراسته بشكل كاف، وما صدر بشأنه هو مجرد أبعاد إعلامية أكثر منه سياسية ودبلوماسية".
وأوضح جبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن القوة الدولية التي يخططون لإرسالها إلى غزة هي "قوة نفاذ ميداني" وليست "قوة استقرار سياسي"، معتبرا أن "مشروع القرار الأمريكي ذو طابع تنفيذي واستباقي، ولا يتضمن أي نقاش حقيقي، بل يهدف إلى نزع السلاح وإخراج جميع الفصائل الفلسطينية من القطاع".
وأضاف أن "الاستقرار في غزة هو شأن فلسطيني داخلي"، مؤكدا "استعداد الفلسطينيين للجلوس إلى أي طاولة مفاوضات لإنهاء الأزمة"، وأشار إلى أن "خطة مصر العربية الإسلامية الدولية التي قدمت على طاولة البيت الأبيض والتي دعمها مؤتمر إسطنبول، ما تزال تشكل الأساس لأي تسوية بشأن مقبولة".
ولفت إلى أن "غزة مرتبطة جغرافيا وأمنيا بمصر، التي تعتبر القطاع عمقا استراتيجيا منذ عام 1948"، مشيرا إلى "الدور المحوري للجنة الفلسطينية–المصرية في ملف السلاح".
وشدد على أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يرفض تماما وجود أي قوات أجنبية في غزة لا تحظى بتفويض أممي".
وبيّن جبر أن "واشنطن تسعى لإنجاح مشروعها بصياغة أميركية وليس أوروبية وإلا اعتماد نموذج كوسوفو، فيما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبدأ السيادة الفلسطينية تماما، والمقترحات المصرية – الفرنسية – البريطانية حول نشر قوات أممية"، مشددا على أن "المطلوب عملية تعديل جوهرية تتعلق بالسيادة الفلسطينية ليصار بعد ذلك إلى مناقشة نقاط عدة".
وأضاف أن "الاستعمار يضع بصماته ويثبتها بحجج ومسميات"، مشيرا إلى أن "المشروع الأمريكي يحمل أبعادا اقتصادية أكثر من كونه امنيا أو سياسيا، وهو بعيد كل البعد عن فكرة السلام الحقيقي"، لافتا إلى أن "الدور العربي وخصوصا المصري إلى جانب الدور القطري والتركي، سيكون أساسيا في تعديل 3 نقاط جوهرية تشمل مبدأ السيادة الفلسطينية واحترام القانون الدولي الإنساني، وتفويض القوة الدولية تحت الفصل السابع لا السادس".
وختم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق، السفير ممدوح جبر، بالتأكيد على أن "السلطة الفلسطينية هي المظلة الشرعية الوحيدة لكل التنظيمات والأحزاب، بما تمتلكه من قوة دبلوماسية دولية"، مشيرا إلى أن "حركة "حماس" الفلسطينية مرحب بها إذا اختارت الانخراط في المصالحة الوطنية الشاملة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".