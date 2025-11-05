https://sarabic.ae/20251105/الجيش-السوداني-سنجبر-الدعم-السريع-على-الانسحاب-من-كردفان-ودارفور-وكل-شبر-من-أرض-السودان-1106756413.html

الجيش السوداني: سنجبر "الدعم السريع" على الانسحاب من كردفان ودارفور وكل شبر من أرض السودان

الجيش السوداني: سنجبر "الدعم السريع" على الانسحاب من كردفان ودارفور وكل شبر من أرض السودان

سبوتنيك عربي

أكد الجيش السوداني أن "القوات المسلحة تستمد عزيمتها من الإيمان الشعبي ومن إرادة الشباب في الأجهزة النظامية". 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T09:02+0000

2025-11-05T09:02+0000

2025-11-05T09:03+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098797085_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9600c59e3ac608f400f175cb3145a98a.jpg

وقال نائب القائد العام للجيش السوداني، إن "المرحلة الحالية تتطلب ثباتًا ميدانيًا واستعدادًا متكاملًا لمواجهة التحديات العسكرية والسياسية التي تمر بها البلاد"، معتبرًا أن المرحلة الراهنة اختبار حقيقي لإرادة الشعب السوداني.وأضاف أن "الجيش وقواته متمسكون بالعزيمة والثبات في مواجهة ميليشيا الدعم السريع"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة ستجبر تلك الميليشيا على الانسحاب من ولايتي كردفان ودارفور، ومن كل شبر من أرض السودان".وختم المسؤول العسكري تصريحاته بالتأكيد أن النصر سيكون حليف من يحمل الحق ويدافع عن الوطن بدعوات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها الوطني حتى تحقيق الأمن والاستقرار.والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251104/إعلام-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-طائرة-حربية-تابعة-للجيش-السوداني-1106738307.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي