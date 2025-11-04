عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: "الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
إعلام: "الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، في سماء مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20251104/هل-تنجح-الدعوات-الأفريقية-ومساعي-الرباعية-الدولية-في-وقف-الحرب-المدمرة-في-السودان-1106732475.html
https://sarabic.ae/20251029/قائد-الدعم-السريع-بالسودان-نأسف-لأحداث-الفاشر-لكن-الحرب-فرضت-علينا-1106531156.html
إعلام: "الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني

أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، في سماء مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.
ونقل الموقع الإلكتروني "المشهد السوداني"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي لقوات "الدعم السريع"، الفاتح قرشي، في بيان له، أن قواته العسكرية أسقطت طائرة من طراز "إليوشن" تابعة للجيش السوداني.
وأوضحت "الدعم السريع" في بيانها أن "الطائرة كانت تنفذ غارات جوية أودت بحياة عشرات المدنيين في مناطق ود بندة وعيال بخيت ومدينتي الفولة وبابنوسة".
وأضاف بيان الدعم السريع أن "الهجمات استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات"، على حد قولها.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
هل تنجح الدعوات الأفريقية ومساعي الرباعية الدولية في وقف الحرب المدمرة بالسودان؟
15:05 GMT
وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني قد أفادت، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، ارتفع إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".
وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف".
ووفقًا لبعض التقارير، "فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية". ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.
وأشار ابن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن، مضيفا: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
قائد "الدعم السريع" بالسودان: نأسف لأحداث الفاشر لكن الحرب فرضت علينا
29 أكتوبر, 16:16 GMT
ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
