"أطباء السودان": مقتل 7 بينهم أطفال جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/أطباء-السودان-مقتل-7-بينهم-أطفال-جراء-استهداف-مسيرة-للدعم-السريع-مستشفى-في-السودان-1106701962.html
"أطباء السودان": مقتل 7 بينهم أطفال جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى في السودان
"أطباء السودان": مقتل 7 بينهم أطفال جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى في السودان
سبوتنيك عربي
قالت شبكة أطباء السودان، إن "مسيرة تابعة للدعم السريع قصفت اليوم الاثنين مستشفى الأطفال بمنطقة كرنوي بولاية شمال دارفور". 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T19:31+0000
2025-11-03T19:31+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن القصف أدى إلى مقتل 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 5 آخرين بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف.وأكدت الشبكة أن "استهداف مستشفى يعالج الأطفال، ليس سوى وجه آخر لإرهابٍ ممنهج وعدوانٍ وحشي على الحياة نفسها"، مضيفة أن "ما جرى في كرنوي جريمة حرب مكتملة الأركان تُظهر مدى التمادي في القتل والتي جعلت من المدنيين الأبرياء هدفًا يوميًا لنيرانها".وحمل البيان، "الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجريمة"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية إلى كسر صمتها المعيب، والقيام بواجبها تجاه شعب يُباد أمام أنظار العالم.وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني قد أفادت، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع".وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، ارتفع إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف".ووفقًا لبعض التقارير، "فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.وأشار بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن، مضيفا: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
https://sarabic.ae/20251030/الإيغاد-تدعو-لتدخل-دولي-عاجل-في-السودان-وتحذر-من-تفكك-بلاده-1106553229.html
https://sarabic.ae/20251029/الخارجية-الروسية-موسكو-تشعر-بالقلق-إزاء-انتهاكات-حقوق-الإنسان-في-السودان-1106532020.html
https://sarabic.ae/20251101/الولايات-المتحدة-تحث-طرفي-النزاع-في-السودان-على-اتباع-مسار-تفاوضي-لإنهاء-معاناة-السودانيين-1106647278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أطباء السودان": مقتل 7 بينهم أطفال جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى في السودان

19:31 GMT 03.11.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قالت شبكة أطباء السودان، إن "مسيرة تابعة للدعم السريع قصفت اليوم الاثنين مستشفى الأطفال بمنطقة كرنوي بولاية شمال دارفور".
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن القصف أدى إلى مقتل 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 5 آخرين بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف.
وأكدت الشبكة أن "استهداف مستشفى يعالج الأطفال، ليس سوى وجه آخر لإرهابٍ ممنهج وعدوانٍ وحشي على الحياة نفسها"، مضيفة أن "ما جرى في كرنوي جريمة حرب مكتملة الأركان تُظهر مدى التمادي في القتل والتي جعلت من المدنيين الأبرياء هدفًا يوميًا لنيرانها".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
"إيغاد" تدعو لتدخل دولي عاجل في السودان وتحذر من تفكك بلاده
30 أكتوبر, 10:50 GMT
وحمل البيان، "الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجريمة"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية إلى كسر صمتها المعيب، والقيام بواجبها تجاه شعب يُباد أمام أنظار العالم.
وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني قد أفادت، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، ارتفع إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".
موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
29 أكتوبر, 16:42 GMT
وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف".
ووفقًا لبعض التقارير، "فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".
ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.
وأشار بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن، مضيفا: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
الولايات المتحدة تحث طرفي النزاع في السودان على اتباع مسار تفاوضي لإنهاء معاناة السودانيين
1 نوفمبر, 19:58 GMT
ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала