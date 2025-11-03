https://sarabic.ae/20251103/أطباء-السودان-مقتل-7-بينهم-أطفال-جراء-استهداف-مسيرة-للدعم-السريع-مستشفى-في-السودان-1106701962.html

"أطباء السودان": مقتل 7 بينهم أطفال جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى في السودان

"أطباء السودان": مقتل 7 بينهم أطفال جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى في السودان

سبوتنيك عربي

قالت شبكة أطباء السودان، إن "مسيرة تابعة للدعم السريع قصفت اليوم الاثنين مستشفى الأطفال بمنطقة كرنوي بولاية شمال دارفور". 03.11.2025

وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن القصف أدى إلى مقتل 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 5 آخرين بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف.وأكدت الشبكة أن "استهداف مستشفى يعالج الأطفال، ليس سوى وجه آخر لإرهابٍ ممنهج وعدوانٍ وحشي على الحياة نفسها"، مضيفة أن "ما جرى في كرنوي جريمة حرب مكتملة الأركان تُظهر مدى التمادي في القتل والتي جعلت من المدنيين الأبرياء هدفًا يوميًا لنيرانها".وحمل البيان، "الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجريمة"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية إلى كسر صمتها المعيب، والقيام بواجبها تجاه شعب يُباد أمام أنظار العالم.وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني قد أفادت، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع".وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، ارتفع إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف".ووفقًا لبعض التقارير، "فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.وأشار بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن، مضيفا: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

