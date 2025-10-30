https://sarabic.ae/20251030/الإيغاد-تدعو-لتدخل-دولي-عاجل-في-السودان-وتحذر-من-تفكك-بلاده-1106553229.html

"الإيغاد" تدعو لتدخل دولي عاجل في السودان وتحذر من تفكك بلاده

سبوتنيك عربي

حذر الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وركنه جيبيهو، من أن السودان بات على شفا التفكك بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الإلكتروني "المشهد السوداني"، ظهر اليوم الخميس، عن وركنه جيبيهو، في تصريحات صحفية له، تحميله التدخلات الخارجية مسؤولية تعقيد الأزمة وتفاقم الوضع الميداني والإنساني في السودان. ووصف جيبيهو الوضع في السودان بأنه "إحدى أكبر المآسي العالمية"، منوها إلى أن "ما يحدث في مدينة الفاشر يعكس صورة قاتمة للغاية، حيث نزح ملايين السودانيين من ديارهم، ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية عاجلة". وأكد المسؤول الأممي في تصريحاته أن "السودان يمثل ركيزة حضارية في القارة الأفريقية، ومنظمة إيغاد لا تدعم أي تفكك، بل تسعى للحفاظ على وحدة السودان واستقلاله، من خلال التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة". وشدد وركنه جيبيهو على أن "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تمر دون مساءلة قانونية"، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ ملايين السودانيين من المجاعة، ومطالبا جميع الأطراف بالامتناع عن الانتهاكات ضد المدنيين. وذكر أن وقف الصراع في السودان يتطلب دعما دوليا واسعا، وأن المرحلة الثانية من المفاوضات المدنية التي تنظمها "إيغاد" والاتحاد الأفريقي ستكون حاسمة لإنهاء الحرب.وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

