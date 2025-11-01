https://sarabic.ae/20251101/الولايات-المتحدة-تحث-طرفي-النزاع-في-السودان-على-اتباع-مسار-تفاوضي-لإنهاء-معاناة-السودانيين-1106647278.html

الولايات المتحدة تحث طرفي النزاع في السودان على اتباع مسار تفاوضي لإنهاء معاناة السودانيين

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجماعية المبلغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السودان اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:312:810:768_1920x0_80_0_0_89f1d4879e38a478a5bb50dd3a0cd62f.jpg

وفي بيان نشرته الوزارة على منصة إكس، أكدت الولايات المتحدة قلقها البالغ بشأن سلامة المدنيين داخل المدينة وأولئك الذين يفرون إلى المناطق المجاورة، مطالبة قوات الدعم السريع بالتوقف الفوري عن الانخراط في أعمال الانتقام والعنف العرقي.وأشارت الوزارة إلى أنها ستستمر في التعاون مع شركائها الدوليين للوصول إلى مسار سلمي ينهي النزاع، مؤكدة عدم وجود حل عسكري قابل للتطبيق، وأن الدعم العسكري الخارجي يزيد من طول أمد الصراع فقط.وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني قد أفادت، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع". وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف.ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية". ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا. ويشير بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن. وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم". ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع. كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

الولايات المتحدة الأمريكية

