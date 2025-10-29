عربي
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة الفاشر السودانية، داعيةً الجهات المسؤولة عن الوضع في المدينة إلى اتخاذ... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T16:42+0000
2025-10-29T16:42+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار السودان اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106217482_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f292e348098f18da1ffe588a40071027.jpg
وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مدينة الفاشر السودانية التي أصبحت مؤخرا تحت سيطرة قوة التدخل السريع".وأكدت الوزارة أن "موسكو تدعو المسؤولين عن الوضع في المدينة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سكانها".وأوضحت الخارجية أن "الجهود الدبلوماسية الجارية للمساعدة في حل الأزمة السودانية الداخلية يجب أن تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني، وهو ما يتطلب الأخذ في الاعتبار مواقف وتوجهات السلطات المركزية وكل القوى الاجتماعية والسياسية المؤثرة في السودان".تُحاصر قوات الرد السريع مدينة الفاشر منذ أكثر من عام، وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت قوات الرد السريع سيطرتها على مقر قيادة الجيش في الفاشر، آخر موقع للجيش السوداني في إقليم دارفور شمال البلاد.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة الفاشر السودانية، داعيةً الجهات المسؤولة عن الوضع في المدينة إلى اتخاذ تدابير لحماية السكان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مدينة الفاشر السودانية التي أصبحت مؤخرا تحت سيطرة قوة التدخل السريع".
وأضافت الوزارة أن "استخدام العنف ضد السكان المدنيين أمر غير مقبول ويتناقض مع المعايير المعترف بها عموما للقانون الإنساني الدولي".
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
قائد "الدعم السريع" بالسودان: نأسف لأحداث الفاشر لكن الحرب فرضت علينا
16:16 GMT
وأكدت الوزارة أن "موسكو تدعو المسؤولين عن الوضع في المدينة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سكانها".

وتابعت الخارجية: "تدعو روسيا إلى حل سلمي للصراع في السودان، المستمر منذ أكثر من عامين، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. كما تُصرّ روسيا باستمرار على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية وإطلاق عملية سياسية شاملة".

وأوضحت الخارجية أن "الجهود الدبلوماسية الجارية للمساعدة في حل الأزمة السودانية الداخلية يجب أن تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني، وهو ما يتطلب الأخذ في الاعتبار مواقف وتوجهات السلطات المركزية وكل القوى الاجتماعية والسياسية المؤثرة في السودان".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
السودان... إعلان حالة الاستنفار العام في جميع محليات ولاية الخرطوم
15:44 GMT
تُحاصر قوات الرد السريع مدينة الفاشر منذ أكثر من عام، وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت قوات الرد السريع سيطرتها على مقر قيادة الجيش في الفاشر، آخر موقع للجيش السوداني في إقليم دارفور شمال البلاد.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
