بوتين: العمل جار على إنشاء "منظمات دولية" خارج روسيا تهدف لشن حرب إعلامية ضد بلادنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العمل جار على إنشاء منظمات دولية جديدة خارج روسيا تهدف لشن حرب إعلامية ضد بلادنا.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس العلاقات بين القوميات: "يجري إنشاء ما يُسمى بالمنظمات الدولية الجديدة، ومراكز شبه وطنية متنوعة. إنها في الواقع مجرد أداة لحرب إعلامية ضدنا. الآن أنتم تعرفون ذلك ".وتابع: "ثقافة وعادات ولغات كل شعب في بلادنا الشاسعة مهمة وضرورية لنا أيضا. هذا التنوع، والحرص على الحفاظ عليه، هو أساس السياسة الوطنية لروسيا".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن يوم الوحدة الوطنية يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال.وقال بوتين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين في مهرجان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة"، قرأها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو: إن "افتتاح المهرجان عشية يوم الوحدة الوطنية له دلالة رمزية، حيث إن هذا اليوم يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال".
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس العلاقات بين القوميات: "يجري إنشاء ما يُسمى بالمنظمات الدولية الجديدة، ومراكز شبه وطنية متنوعة. إنها في الواقع مجرد أداة لحرب إعلامية ضدنا. الآن أنتم تعرفون ذلك ".
وأضاف بوتين: "من أهم مؤشرات فعالية سياسات العلاقات بين الأعراق رأي مواطنينا، أي كيفية تقييمهم لحالة العلاقات بين الأعراق في منطقتهم أو مدينتهم أو بلدتهم. هذا هو المهم".
وتابع: "ثقافة وعادات ولغات كل شعب في بلادنا الشاسعة مهمة وضرورية لنا أيضا. هذا التنوع، والحرص على الحفاظ عليه، هو أساس السياسة الوطنية لروسيا".
وأكد أن الثقافة واللغة الروسية هما ضمان وحدة روسيا، قائلا: "الهوية الروسية، والتقاليد، والثقافة، واللغة الروسية، وهي أساس دولتنا الوطنية، تتطلب أقصى درجات الرعاية والحماية. إن دورها التوحيدي هو ضمان لوحدة وطننا الأم متعدد القوميات الآن".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن يوم الوحدة الوطنية يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال.
وقال بوتين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين في مهرجان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة"، قرأها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو: إن "افتتاح المهرجان عشية يوم الوحدة الوطنية له دلالة رمزية، حيث إن هذا اليوم يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال".