عربي
بوتين: وثائق الاستخبارات الغربية تتحدث عن هدف "زعزعة استقرار" روسيا من الداخل
بوتين: وثائق الاستخبارات الغربية تتحدث عن هدف "زعزعة استقرار" روسيا من الداخل
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الأخبار الكاذبة والمضللة سلاح يستخدمه أعداء روسيا، مشيرا إلى أن وثائق الاستخبارات الغربية تتحدث صراحة عن هدف "زعزعة استقرار" روسيا من الداخل.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس العلاقات بين القوميات: "هذه (المعلومات المزيفة والخاطئة) مجال بالغ الأهمية، التصدي لمثل هذه المحاولات للتأثير علينا وعلى مجتمعنا. يجب أن ندرك أن هذا سلاح يستخدمه أعداء روسيا ضدنا، وهم يطورونه بإتقان".

وتابع: "يجب أن أبلغكم أن لدينا نسخا من وثائق صادرة عن أجهزة استخبارات غربية ومراكز أجنبية ممولة منها، والتي تنص صراحة على هدف زعزعة استقرار روسيا من الداخل عبر بث الفتنة في مجتمعنا، وإثارة صراعات على أسس عرقية ودينية. يجب أن نعلم جميعا هذا، ويجب أن يعلمه المواطنون من جميع القوميات".

وأضاف: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز مجتمعنا ووحدتنا وهويتنا المدنية والوطنية، وبالتالي هويتنا الوطنية الروسية".
وأشار بوتين إلى أنه في العلاقات بين الأعراق لا توجد صراعات صغيرة ويجب التعامل مع كل شيء بسرعة وباحترافية.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العمل جار على إنشاء منظمات دولية جديدة خارج روسيا تهدف لشن حرب إعلامية ضد بلادنا، قائلا: "يجري إنشاء ما يُسمى بالمنظمات الدولية الجديدة، ومراكز شبه وطنية متنوعة. إنها في الواقع مجرد أداة لحرب إعلامية ضدنا. الآن أنتم تعرفون ذلك ".
