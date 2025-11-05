https://sarabic.ae/20251105/شويغو-دول-مجموعة-السبع-تسعى-لتحميل-بقية-العالم-ديونها-المتزايدة-عبر-عولمة-طفيلية-1106765014.html
شويغو: دول مجموعة السبع تسعى لتحميل بقية العالم ديونها المتزايدة عبر "عولمة طفيلية"
شويغو: دول مجموعة السبع تسعى لتحميل بقية العالم ديونها المتزايدة عبر "عولمة طفيلية"
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة السبع، التي يتجاوز دينها العام 61 تريليون دولار، وينمو بوتيرة أسرع من نمو اقتصاداتها،... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال شويغو، خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن لرابطة الدول المستقلة في موسكو: "يبلغ إجمالي الدين العام لدول مجموعة السبع نحو 61.4 تريليون دولار، ويتجاوز معدل نموه بشكل ملحوظ النمو الاقتصادي لهذه الدول. ولمواصلة زيادة مستوى الدين، أي تحميل بقية العالم تبعاته، من الضروري الحفاظ على الهيمنة العسكرية والسياسية للغرب، في نموذج عولمة طفيلي بشكل أساسي". وأشار شويغو إلى أن "الكثيرين اليوم، خاصة في الغرب، يريدون انتزاع النصر منا، والانتقاص من قيمته، وتحريف تفسير الأحداث التاريخية، ومساواة الأبطال بالمجرمين، بل وقلب الأدوار بينهم، يجب التصدي لهذا العدوان القيمي، ودحض اختلاقات دعاة الغرب وتلك القوى في بلداننا التي تحاول تنفيذ أجندتهم، بوضوح وحجج قوية ومستندة إلى الحقائق".وشكر شويغو ممثلي دول الرابطة على "الاحتفال اللائق بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المشترك، وعلى نشاطهم على المستويين المحلي والدولي بهذا الصدد،، وعلى مسيرات الوحدات العسكرية في الساحة الحمراء والعديد من الفعاليات التذكارية".
شويغو: دول مجموعة السبع تسعى لتحميل بقية العالم ديونها المتزايدة عبر "عولمة طفيلية"
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة السبع، التي يتجاوز دينها العام 61 تريليون دولار، وينمو بوتيرة أسرع من نمو اقتصاداتها، تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها العسكرية والسياسية الطفيلية من أجل البقاء على حساب بقية العالم.
وقال شويغو، خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن لرابطة الدول المستقلة في موسكو: "يبلغ إجمالي الدين العام لدول مجموعة السبع نحو 61.4 تريليون دولار، ويتجاوز معدل نموه بشكل ملحوظ النمو الاقتصادي لهذه الدول. ولمواصلة زيادة مستوى الدين، أي تحميل بقية العالم تبعاته، من الضروري الحفاظ على الهيمنة العسكرية والسياسية للغرب، في نموذج عولمة طفيلي بشكل أساسي".
وتابع شويغو: إن البديل لذلك هو "سيادة عالم متعدد الأقطاب والتكامل المبني على مبادئ المساواة في السيادة والأمن غير القابل للتجزئة واحترام المصالح الوطنية لكل دولة".
وأشار شويغو إلى أن "الكثيرين اليوم، خاصة في الغرب، يريدون انتزاع النصر منا، والانتقاص من قيمته، وتحريف تفسير الأحداث التاريخية، ومساواة الأبطال بالمجرمين، بل وقلب الأدوار بينهم، يجب التصدي لهذا العدوان القيمي، ودحض اختلاقات دعاة الغرب وتلك القوى في بلداننا التي تحاول تنفيذ أجندتهم، بوضوح وحجج قوية ومستندة إلى الحقائق".
وأضاف مخاطبا زملاءه: "يسعدني أننا نشارك بفعالية في هذا العمل المهم"، مشددا على ضرورة مواجهة محاولات تحريف التاريخ وتشويه قيمة الإنجازات التاريخية.
وشكر شويغو ممثلي دول الرابطة على "الاحتفال اللائق بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المشترك، وعلى نشاطهم على المستويين المحلي والدولي بهذا الصدد،، وعلى مسيرات الوحدات العسكرية في الساحة الحمراء والعديد من الفعاليات التذكارية".