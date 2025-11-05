شويغو: دول مجموعة السبع تسعى لتحميل بقية العالم ديونها المتزايدة عبر "عولمة طفيلية"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/شويغو-دول-مجموعة-السبع-تسعى-لتحميل-بقية-العالم-ديونها-المتزايدة-عبر-عولمة-طفيلية-1106765014.html
شويغو: دول مجموعة السبع تسعى لتحميل بقية العالم ديونها المتزايدة عبر "عولمة طفيلية"
شويغو: دول مجموعة السبع تسعى لتحميل بقية العالم ديونها المتزايدة عبر "عولمة طفيلية"
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة السبع، التي يتجاوز دينها العام 61 تريليون دولار، وينمو بوتيرة أسرع من نمو اقتصاداتها،...
2025-11-05T14:06+0000
2025-11-05T14:06+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d4957b05e7ba51d72c499bd3198cfe8f.jpg
وقال شويغو، خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن لرابطة الدول المستقلة في موسكو: "يبلغ إجمالي الدين العام لدول مجموعة السبع نحو 61.4 تريليون دولار، ويتجاوز معدل نموه بشكل ملحوظ النمو الاقتصادي لهذه الدول. ولمواصلة زيادة مستوى الدين، أي تحميل بقية العالم تبعاته، من الضروري الحفاظ على الهيمنة العسكرية والسياسية للغرب، في نموذج عولمة طفيلي بشكل أساسي". وأشار شويغو إلى أن "الكثيرين اليوم، خاصة في الغرب، يريدون انتزاع النصر منا، والانتقاص من قيمته، وتحريف تفسير الأحداث التاريخية، ومساواة الأبطال بالمجرمين، بل وقلب الأدوار بينهم، يجب التصدي لهذا العدوان القيمي، ودحض اختلاقات دعاة الغرب وتلك القوى في بلداننا التي تحاول تنفيذ أجندتهم، بوضوح وحجج قوية ومستندة إلى الحقائق".وشكر شويغو ممثلي دول الرابطة على "الاحتفال اللائق بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المشترك، وعلى نشاطهم على المستويين المحلي والدولي بهذا الصدد،، وعلى مسيرات الوحدات العسكرية في الساحة الحمراء والعديد من الفعاليات التذكارية".
https://sarabic.ae/20251003/مجموعة-السبع-تمول-أوكرانيا-بأكثر-من-25-مليار-دولار-من-عوائد-الأصول-الروسية-المجمدة-في-2025-1105562242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_fadce517dc4e6ccafa8343d8e6e56696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

شويغو: دول مجموعة السبع تسعى لتحميل بقية العالم ديونها المتزايدة عبر "عولمة طفيلية"

14:06 GMT 05.11.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو،
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة السبع، التي يتجاوز دينها العام 61 تريليون دولار، وينمو بوتيرة أسرع من نمو اقتصاداتها، تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها العسكرية والسياسية الطفيلية من أجل البقاء على حساب بقية العالم.
وقال شويغو، خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن لرابطة الدول المستقلة في موسكو: "يبلغ إجمالي الدين العام لدول مجموعة السبع نحو 61.4 تريليون دولار، ويتجاوز معدل نموه بشكل ملحوظ النمو الاقتصادي لهذه الدول. ولمواصلة زيادة مستوى الدين، أي تحميل بقية العالم تبعاته، من الضروري الحفاظ على الهيمنة العسكرية والسياسية للغرب، في نموذج عولمة طفيلي بشكل أساسي".

وتابع شويغو: إن البديل لذلك هو "سيادة عالم متعدد الأقطاب والتكامل المبني على مبادئ المساواة في السيادة والأمن غير القابل للتجزئة واحترام المصالح الوطنية لكل دولة".

الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة
3 أكتوبر, 06:39 GMT
وأشار شويغو إلى أن "الكثيرين اليوم، خاصة في الغرب، يريدون انتزاع النصر منا، والانتقاص من قيمته، وتحريف تفسير الأحداث التاريخية، ومساواة الأبطال بالمجرمين، بل وقلب الأدوار بينهم، يجب التصدي لهذا العدوان القيمي، ودحض اختلاقات دعاة الغرب وتلك القوى في بلداننا التي تحاول تنفيذ أجندتهم، بوضوح وحجج قوية ومستندة إلى الحقائق".

وأضاف مخاطبا زملاءه: "يسعدني أننا نشارك بفعالية في هذا العمل المهم"، مشددا على ضرورة مواجهة محاولات تحريف التاريخ وتشويه قيمة الإنجازات التاريخية.

وشكر شويغو ممثلي دول الرابطة على "الاحتفال اللائق بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المشترك، وعلى نشاطهم على المستويين المحلي والدولي بهذا الصدد،، وعلى مسيرات الوحدات العسكرية في الساحة الحمراء والعديد من الفعاليات التذكارية".
