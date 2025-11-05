مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 في تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/مقتل-3-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-11-في-تحطم-طائرة-شحن-أمريكية-في-كنتاكي-1106748881.html
مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 في تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي الأمريكية
مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 في تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، صباح اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة خدمة... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T01:43+0000
2025-11-05T01:45+0000
كنتاكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106319231_0:0:347:196_1920x0_80_0_0_00a155f98353eadee79a212b132adff7.png
وقال بشير في مؤتمر صحفي: "حتى الآن نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن ثلاث وفيات، وأعتقد أن هذا العدد قد يرتفع. لدينا أيضًا 11 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفيات محلية. مرة أخرى، أظن أن هذا العدد سيرتفع".وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، كانت متجهة إلى هونولولو تحطمت، مساء الثلاثاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.وأوضحت الإدارة أن الطائرة من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11" تحطمت نحو الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المحققين من إدارة الطيران والمجلس الوطني لسلامة النقل يتولون التحقيق في الحادث.وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.
https://sarabic.ae/20251104/تحطم-طائرة-شحن-أمريكية-ضخمة-بعد-إقلاعها-من-مطار-محمد-علي-الدولي-في-كنتاكي-1106748469.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106319231_0:0:347:260_1920x0_80_0_0_b25efeef84936780520fda9eac830c84.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كنتاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كنتاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 في تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي الأمريكية

01:43 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 01:45 GMT 05.11.2025)
© Photo / xتحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، صباح اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي باتجاه هاواي.
وقال بشير في مؤتمر صحفي: "حتى الآن نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن ثلاث وفيات، وأعتقد أن هذا العدد قد يرتفع. لدينا أيضًا 11 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفيات محلية. مرة أخرى، أظن أن هذا العدد سيرتفع".
تحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
تحطم طائرة شحن أمريكية ضخمة بعد إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في كنتاكي
أمس, 23:19 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، كانت متجهة إلى هونولولو تحطمت، مساء الثلاثاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.
وأوضحت الإدارة أن الطائرة من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11" تحطمت نحو الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المحققين من إدارة الطيران والمجلس الوطني لسلامة النقل يتولون التحقيق في الحادث.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала