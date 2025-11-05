https://sarabic.ae/20251105/مقتل-3-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-11-في-تحطم-طائرة-شحن-أمريكية-في-كنتاكي-1106748881.html
مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 في تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي الأمريكية
أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، صباح اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي باتجاه هاواي.
وقال بشير في مؤتمر صحفي: "حتى الآن نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن ثلاث وفيات، وأعتقد أن هذا العدد قد يرتفع. لدينا أيضًا 11 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفيات محلية. مرة أخرى، أظن أن هذا العدد سيرتفع".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، كانت متجهة إلى هونولولو تحطمت، مساء الثلاثاء، بعد دقائق من إقلاعها
من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.
وأوضحت الإدارة أن الطائرة من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11" تحطمت نحو الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المحققين من إدارة الطيران والمجلس الوطني لسلامة النقل يتولون التحقيق في الحادث.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.