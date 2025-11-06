https://sarabic.ae/20251106/إعلام-تركيا-ترفض-طلب-واشنطن-بالتخلي-عن-منظومة-إس--400-1106800955.html
إعلام: تركيا ترفض طلب واشنطن بالتخلي عن منظومة "إس -400"
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر، أن تركيا لن تتخلى عن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" بناءً على طلب الولايات المتحدة، لكنها مستعدة... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر المطلعة، أن "تركيا أعربت عن استعدادها للتنازل عن صواريخ إس-400 الروسية، لكنها رفضت التخلي عنها تمامًا، كما تطالب واشنطن".وذكرت وزارة الدفاع التركية لاحقًا أن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" لا تزال في الخدمة لدى الجيش التركي، وأن الوضع لم يتغير.
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر، أن تركيا لن تتخلى عن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" بناءً على طلب الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمناقشة آلية تحقق مشتركة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر المطلعة، أن "تركيا أعربت عن استعدادها للتنازل عن صواريخ إس-400 الروسية، لكنها رفضت التخلي عنها تمامًا، كما تطالب واشنطن".
وفي عام 2017، وقّعت روسيا وتركيا عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لشراء فوج كامل من أنظمة "إس-400"، والتي تم تسليمها في صيف وخريف عام 2019.
وكان مصدر تركي قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تبيع أو تعيد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، غير صحيحة.
وذكرت وزارة الدفاع التركية لاحقًا أن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" لا تزال في الخدمة لدى الجيش التركي، وأن الوضع لم يتغير.