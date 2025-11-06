الفائزات في مسابقة ملكة جمال الأرض 2025

فرحة ناتالي بوسكينوفا من جمهورية التشيك، لحظة إعلان فوزها بلقب ملكة جمال الأرض 2025، في الفيلبين.
تتويج الفيتنامية مو آن ترينه، ملكة جمال الأرض لعام 2025 .
فالنتينا أرانجوكولازوس من كولومبيا تفوز بجائزة أفضل لباس سباحة خلال مسابقة ملكة جمال الأرض 2025.
ملكة جمال الأرض والمياه لعام 2025، مو آن ترينه من فيتنام، أمام عدسات المصورين والحضور في مسابقة ملكة جمال الأرض 2025.
تتويج ناتالي بوسكينوفا، من التشيك، بلقب ملكة جمال الأرض عام 2025، على يد ملكة جمال الأرض 2024، جيسيكا لين.
تتويج واري نجامكام من تايلاند، في مسابقة ملكة جمال الأرض لعام 2025.
ملكات جمال الأرض 2025، ناتالي بوسكينوفا من جمهورية التشيك، واري نجامكام من تايلاند، سولديس إيفارسدوتير من أيسلندا، مو آن ترينه من فيتنام.
