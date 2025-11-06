https://sarabic.ae/20251106/ترامب-يجدد-استعداد-الولايات-المتحدة-لحماية-المسيحيين-في-نيجيريا-والعالم-1106780737.html
ترامب يجدد استعداد الولايات المتحدة لحماية المسيحيين في نيجيريا والعالم
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد استعداد بلاده لحماية المسيحيين في نيجيريا وحول العالم، رغم نفي السلطات النيجيرية اتهامات التقصير في حماية المسيحيين من... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "المسيحية في نيجيريا تواجه تهديدًا وجوديًا. لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تستمر هذه الفظائع هناك وفي دول أخرى. نحن مستعدون، وراغبون، وقادرون على إنقاذ شعبنا المسيحي الرائع في جميع أنحاء العالم".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أنه وجّه وزارة الحرب بالاستعداد للتحرك ضد المتشددين الإسلاميين في نيجيريا لوقف "الجرائم ضد السكان المسيحيين"، داعيًا السلطات النيجيرية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحمايتهم، ومتهماً إياها بأنها "تسمح" بتلك الانتهاكات.من جانبه، رفض الرئيس النيجيري بولا تينوبو اتهامات ترامب، مؤكداً أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع المواطنين دون تمييز، ومشدداً على التزام بلاده بمحاربة الإرهاب.وقال مستشار الرئيس النيجيري إن نيجيريا "تقدر المساعدة الأمريكية طالما أنها تحترم سيادة البلاد"، مضيفًا أن هناك إمكانية لعقد لقاء بين رئيسي البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.
