ردا على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري.. نيجيريا تنفي الاضطهاد الديني وتحذر من "سودان ثان"

أكدت الحكومة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أن دستورها "لا يقرّ الاضطهاد الديني بأي شكل"، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري، بعد تأكيده... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي مؤتمر صحفي عقده في برلين، شدد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، على أنه "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان"، مؤكدًا التزام بلاده "بالحرية الدينية وسيادة القانون"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وحذّر توغار، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول، من "أي محاولات لتقسيم نيجيريا على أسس دينية"، مشيرًا إلى التشابه مع ما جرى في السودان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد السبت الماضي، بأن قوات بلاده قد تدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذّرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها. وأكد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين، الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب بالاستعداد لأي عملية محتملة"، على حد قوله. وكان الجيش النيجيري، أعلن الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية. وذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، الخميس قبل الماضي، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.ولفت البيان إلى أن المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف "آر بي جي"، ما تسبب في وقوع أضرار بمركبات عسكرية. وأشار إلى أن عشرات المسلحين أُصيبوا، وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، منوّها إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.

