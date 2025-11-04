ردا على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري.. نيجيريا تنفي الاضطهاد الديني وتحذر من "سودان ثان"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ردا على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري.. نيجيريا تنفي الاضطهاد الديني وتحذر من "سودان ثان"
وفي مؤتمر صحفي عقده في برلين، شدد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، على أنه "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان"، مؤكدًا التزام بلاده "بالحرية الدينية وسيادة القانون"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وحذّر توغار، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول، من "أي محاولات لتقسيم نيجيريا على أسس دينية"، مشيرًا إلى التشابه مع ما جرى في السودان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد السبت الماضي، بأن قوات بلاده قد تدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذّرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها. وأكد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين، الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب بالاستعداد لأي عملية محتملة"، على حد قوله. وكان الجيش النيجيري، أعلن الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية. وذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، الخميس قبل الماضي، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.ولفت البيان إلى أن المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف "آر بي جي"، ما تسبب في وقوع أضرار بمركبات عسكرية. وأشار إلى أن عشرات المسلحين أُصيبوا، وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، منوّها إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.
https://sarabic.ae/20251103/نيجيريا-ترد-على-تهديد-ترامب-العسكري-لا-عمليات-أحادية-على-أراضينا-1106694397.html
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-لا-يستبعد-إرسال-قوات-أميركية-إلى-نيجيريا-أو-تنفيذ-ضربات-جوية-ضدها-1106671049.html
https://sarabic.ae/20251102/وزير-الحرب-الأمريكي-يقول-إن-البنتاغون-يستعد-للتحرك-في-نيجيريا-1106650317.html
أكدت الحكومة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أن دستورها "لا يقرّ الاضطهاد الديني بأي شكل"، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري، بعد تأكيده وقوع "عمليات قتل تستهدف المسيحيين" في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده في برلين، شدد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، على أنه "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان"، مؤكدًا التزام بلاده "بالحرية الدينية وسيادة القانون"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
نيجيريا ترد على تهديد ترامب العسكري: لا عمليات أحادية على أراضينا
أمس, 17:34 GMT
وحذّر توغار، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول، من "أي محاولات لتقسيم نيجيريا على أسس دينية"، مشيرًا إلى التشابه مع ما جرى في السودان.
وقال: "ما نحاول أن نوضحه للعالم هو أنه لا ينبغي لنا أن نخلق سودانًا آخر. رأينا ما حدث في السودان مع التحريض على تقسيمه على أساس الدين وعلى أساس الانتماءات القبلية، ويمكنكم رؤية الأزمة حتى بعد أن تم التقسيم على أساس الدين أو القبيلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد السبت الماضي، بأن قوات بلاده قد تدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذّرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية ضدها
أمس, 00:30 GMT
وأكد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين، الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب بالاستعداد لأي عملية محتملة"، على حد قوله.
وأضاف ترامب: "أوجّه وزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، محذّرًا الحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات.
وكان الجيش النيجيري، أعلن الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.
وذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، الخميس قبل الماضي، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
وزير الحرب الأمريكي: البنتاغون يستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا
2 نوفمبر, 00:00 GMT
ولفت البيان إلى أن المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف "آر بي جي"، ما تسبب في وقوع أضرار بمركبات عسكرية.

وأوضح البيان أن الجيش النيجيري "تمكّن من الاستيلاء على عتاد عسكري كان يستخدمه المسلحون، يشمل بنادق وقنابل وقواذف "آر بي جيه" وكميات كبيرة من الذخائر".

وأشار إلى أن عشرات المسلحين أُصيبوا، وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، منوّها إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.
