https://sarabic.ae/20251102/وزير-الحرب-الأمريكي-يقول-إن-البنتاغون-يستعد-للتحرك-في-نيجيريا-1106650317.html

وزير الحرب الأمريكي يقول إن البنتاغون يستعد للتحرك في نيجيريا

وزير الحرب الأمريكي يقول إن البنتاغون يستعد للتحرك في نيجيريا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، بأن الوزارة، عقب توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا، على خلفية أعمال العنف ضد المسيحين... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-02T00:00+0000

2025-11-02T00:00+0000

2025-11-02T00:37+0000

وزير الدفاع الأمريكي

العالم

نيجيريا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقال هيغسيث في منشور له عبر منصة "إكس"، "يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا وفي أي مكان فورًا".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة" إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، محذرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب" بالاستعداد لأي عملية محتملة.وأضاف ترامب: "أوجه وزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، محذرًا الحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات.وكان الجيش النيجيري قد أعلن، الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.

https://sarabic.ae/20251101/ترامب-قد-ندخل-نيجيريا-بكل-قوة-وأصدر-تعليماتي-لوزارة-الحرب-للاستعداد-لأي-عملية-محتملة--عاجل--1106648414.html

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزير الدفاع الأمريكي, العالم, نيجيريا