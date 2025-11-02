https://sarabic.ae/20251102/وزير-الحرب-الأمريكي-يقول-إن-البنتاغون-يستعد-للتحرك-في-نيجيريا-1106650317.html
وزير الحرب الأمريكي يقول إن البنتاغون يستعد للتحرك في نيجيريا
القاهرة – سبوتنيك. وقال هيغسيث في منشور له عبر منصة "إكس"، "يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا وفي أي مكان فورًا".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة" إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، محذرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب" بالاستعداد لأي عملية محتملة.وأضاف ترامب: "أوجه وزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، محذرًا الحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات.وكان الجيش النيجيري قد أعلن، الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.
القاهرة – سبوتنيك. وقال هيغسيث في منشور له عبر منصة "إكس"، "يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا وفي أي مكان فورًا".
وأضاف أن "وزارة الحرب تستعد للتحرك. إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، وإما فسنقضي على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة" إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، محذرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.
وأكد ترامب
، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب" بالاستعداد لأي عملية محتملة.
وأضاف ترامب: "أوجه وزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، محذرًا الحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات.
وكان الجيش النيجيري
قد أعلن، الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.