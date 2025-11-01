ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/ترامب-قد-ندخل-نيجيريا-بكل-قوة-وأصدر-تعليماتي-لوزارة-الحرب-للاستعداد-لأي-عملية-محتملة--عاجل--1106648414.html
ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة
ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة" إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، محذرًا من وقف فوري لكل... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T21:04+0000
2025-11-01T21:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
نيجيريا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب" بالاستعداد لأي عملية محتملة.وكان الجيش النيجيري قد أعلن، الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.ذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، الخميس قبل الماضي، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.وأوضح البيان أن الجيش النيجيري تمكن من الاستيلاء على عتاد عسكري كان يستخدمه المسلحون يشمل بنادق وقنابل وقواذف "آر بي جيه" وكميات كبيرة من الذخائر.وأشار إلى أن عشرات المسلحين أصيبوا وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، مشيرا إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.
https://sarabic.ae/20250420/مقتل-ما-لا-يقل-عن-56-شخصا-على-يد-مسلحين-في-وسط-نيجيريا-1099712088.html
الولايات المتحدة الأمريكية
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, نيجيريا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, نيجيريا, أخبار العالم الآن

ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة

21:04 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 21:25 GMT 01.11.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة" إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، محذرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.
وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب" بالاستعداد لأي عملية محتملة.
وأضاف ترامب: "أوجه وزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، محذرًا الحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات.
وكان الجيش النيجيري قد أعلن، الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين وسط نيجيريا
20 أبريل, 02:18 GMT
ذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، الخميس قبل الماضي، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.
ولفت البيان إلى المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف "آر بي جي"، مما تسبب في وقوع أضرار بمركبات عسكرية.
وأوضح البيان أن الجيش النيجيري تمكن من الاستيلاء على عتاد عسكري كان يستخدمه المسلحون يشمل بنادق وقنابل وقواذف "آر بي جيه" وكميات كبيرة من الذخائر.
وأشار إلى أن عشرات المسلحين أصيبوا وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، مشيرا إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала