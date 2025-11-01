https://sarabic.ae/20251101/ترامب-قد-ندخل-نيجيريا-بكل-قوة-وأصدر-تعليماتي-لوزارة-الحرب-للاستعداد-لأي-عملية-محتملة--عاجل--1106648414.html

ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة

ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة" إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، محذرًا من وقف فوري لكل...

وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب" بالاستعداد لأي عملية محتملة.وكان الجيش النيجيري قد أعلن، الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.ذكرت ذلك وسائل إعلام نيجيرية، الخميس قبل الماضي، مشيرة إلى قول المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المقدم ساني أوبا، إن الهجمات التي نفذها مسلحوا "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق بولايتي بورونو ويوبي.وأوضح البيان أن الجيش النيجيري تمكن من الاستيلاء على عتاد عسكري كان يستخدمه المسلحون يشمل بنادق وقنابل وقواذف "آر بي جيه" وكميات كبيرة من الذخائر.وأشار إلى أن عشرات المسلحين أصيبوا وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، مشيرا إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.

