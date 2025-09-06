عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام محلي: مقتل 30 مسلحا من "بوكو حرام" بغارات لسلاح الجو النيجيري شمال شرقي البلاد
إعلام محلي: مقتل 30 مسلحا من "بوكو حرام" بغارات لسلاح الجو النيجيري شمال شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم السبت، بأن القوات الجوية تمكنت من القضاء على 30 مسلحا من جماعة "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور...
العالم
نيجيريا
وذكر موقع "فانغارد" المحلي أن "القوات الجوية النيجيرية تمكنت من القضاء على أكثر من 30 مسلحا من جماعة بوكو حرام بغارات جوية، بعد اقتحامهم قرية دار الجمال في ولاية بورنو".وأشار الموقع إلى أن حكومة ولاية بورنو أعادت ترميم قرية دار الجمال وإعادة توطين سكانها مؤخرا بعد أن دُمرت وهُجرت لسنوات طويلة.وفي 24 آب/أغسطس الماضي، أعلنت القوات الجوية النيجيرية، القضاء على 35 مسلحا في غارات جوية قرب الحدود مع الكاميرون، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يعتزمون شن هجوم على مواقع للجيش شمال شرقي البلاد.وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين (المحظورين في روسيا وعدة دول) في منطقة الغرب، إضافة إلى "بوكو حرام" و"داعش"، في الجنوب الشرقي.
نيجيريا
العالم, نيجيريا
العالم, نيجيريا

إعلام محلي: مقتل 30 مسلحا من "بوكو حرام" بغارات لسلاح الجو النيجيري شمال شرقي البلاد

20:10 GMT 06.09.2025
© AP Photo / STRبوكو حرام
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم السبت، بأن القوات الجوية تمكنت من القضاء على 30 مسلحا من جماعة "بوكو حرام" المتشددة الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.
وذكر موقع "فانغارد" المحلي أن "القوات الجوية النيجيرية تمكنت من القضاء على أكثر من 30 مسلحا من جماعة بوكو حرام بغارات جوية، بعد اقتحامهم قرية دار الجمال في ولاية بورنو".
وأضاف أن "المسلحين اقتحموا القرية مساء أمس الجمعة، وفتحوا النار بشكل عشوائي، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان الذين فروا إلى الأدغال القريبة".
وأشار الموقع إلى أن حكومة ولاية بورنو أعادت ترميم قرية دار الجمال وإعادة توطين سكانها مؤخرا بعد أن دُمرت وهُجرت لسنوات طويلة.
أثناء احتجاز قارب تابع لكوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مصرع 29 شخصا في غرق قارب شمالي نيجيريا
4 سبتمبر, 00:00 GMT
وفي 24 آب/أغسطس الماضي، أعلنت القوات الجوية النيجيرية، القضاء على 35 مسلحا في غارات جوية قرب الحدود مع الكاميرون، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يعتزمون شن هجوم على مواقع للجيش شمال شرقي البلاد.
وقبلها، أفادت وسائل إعلام في 11 آب/أغسطس الماضي، بمقتل أكثر من 100 عنصر من عصابة إجرامية في هجوم جوي وبري للجيش النيجيري شمال غربي البلاد.
وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين (المحظورين في روسيا وعدة دول) في منطقة الغرب، إضافة إلى "بوكو حرام" و"داعش"، في الجنوب الشرقي.
