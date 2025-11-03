https://sarabic.ae/20251103/ترامب-لا-يستبعد-إرسال-قوات-أميركية-إلى-نيجيريا-أو-تنفيذ-ضربات-جوية-ضدها-1106671049.html
ترامب لا يستبعد إرسال قوات أميركية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية ضدها
ترامب لا يستبعد إرسال قوات أميركية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية ضدها
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لا يستبعد إرسال قوات أميركية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها، في ظل ما وصفه بتصاعد أعمال العنف ضد المسيحيين هناك.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول إمكانية التدخل العسكري الأميركي في نيجيريا: "قد يحدث الكثير من الأمور، أنا أدرس عددًا من الخيارات. إنهم يقتلون عددًا قياسيًا من المسيحيين في نيجيريا."ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الوزارة، "عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا، على خلفية أعمال العنف ضد المسيحيين هناك"، على حد قوله.وقال هيغسيث، في منشور له عبر منصة "إكس": "يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا، وفي أي مكان فورًا".وأضاف أن "وزارة الحرب تستعد للتحرك. إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، وإما فسنقضي على الإرهابيين الإسلاميين، الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".
نيجريا
الأخبار
ترامب لا يستبعد إرسال قوات أميركية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية ضدها
00:30 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 02:02 GMT 03.11.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لا يستبعد إرسال قوات أميركية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها، في ظل ما وصفه بتصاعد أعمال العنف ضد المسيحيين هناك.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول إمكانية التدخل العسكري الأميركي في نيجيريا: "قد يحدث الكثير من الأمور، أنا أدرس عددًا من الخيارات. إنهم يقتلون عددًا قياسيًا من المسيحيين في نيجيريا
."
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الوزارة، "عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا، على خلفية أعمال العنف ضد المسيحيين هناك"، على حد قوله.
وقال هيغسيث، في منشور له عبر منصة "إكس": "يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا، وفي أي مكان فورًا".
وأضاف أن "وزارة الحرب تستعد للتحرك. إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، وإما فسنقضي على الإرهابيين الإسلاميين، الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".