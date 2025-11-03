https://sarabic.ae/20251103/نيجيريا-ترد-على-تهديد-ترامب-العسكري-لا-عمليات-أحادية-على-أراضينا-1106694397.html

نيجيريا ترد على تهديد ترامب العسكري: لا عمليات أحادية على أراضينا

نيجيريا ترد على تهديد ترامب العسكري: لا عمليات أحادية على أراضينا

سبوتنيك عربي

رفضت نيجيريا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري أحادي الجانب على أراضيها، مؤكدة أن أي تدخل من هذا النوع "غير مقبول" ويستند إلى "تقارير مضللة"... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لوكالة أنباء أمريكية أمس الأحد: "الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد"، مشيراً إلى أن التهديد يعكس "أسلوب ترامب المعتاد في استخدام القوة لإجبار الآخرين على الحوار". وأبدت الرئاسة النيجيرية استعداد الرئيس تينوبو للقاء ترامب "في الأيام المقبلة" لمناقشة القضايا المثارة بشكل مباشر.وأكد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين، الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب بالاستعداد لأي عملية محتملة"، على حد قوله.وأضاف ترامب: "أوجّه وزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، محذّرًا الحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات.وكان الجيش النيجيري، أعلن الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية. ولفت البيان إلى أن المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف "آر بي جي"، ما تسبب في وقوع أضرار بمركبات عسكرية. وأوضح البيان أن الجيش النيجيري تمكّن من الاستيلاء على عتاد عسكري كان يستخدمه المسلحون، يشمل بنادق وقنابل وقواذف "آر بي جيه" وكميات كبيرة من الذخائر.وأشار إلى أن عشرات المسلحين أُصيبوا، وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، مشيرًا إلى أنهم تسللوا داخل حدود البلاد من الكاميرون.

