عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. وتأهب دولي واسع
عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. وتأهب دولي واسع
أطلق مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) تحذيراً عاجلاً من اقتراب عاصفة جيومغناطيسية شديدة من المستوى G3،... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد المركز الأمريكي بأن موجة الجسيمات الشمسية المشحونة ستصل إلى الأرض بين مساء اليوم الخميس وصباح غد الجمعة، لتتفاعل مع الغلاف المغناطيسي الأرضي، مما يُسبب اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تقلبات طفيفة محتملة في شبكات الكهرباء عالية الجهد، وفا لموقع "سبيس". وتشير التوقعات إلى إمكانية رؤية الشفق القطبي في مناطق أوسع من المعتاد هذه المرة، تمتد إلى خطوط العرض المتوسطة، في عرض سماوي استثنائي، وإن كانت الإضاءة القمرية الشديدة قد تقلل من وضوحه.وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هذه العاصفة ناتجة عن انبعاث كتل إكليلي، وهي سحب هائلة من البلازما والمجالات المغناطيسية تُقذف من الغلاف الخارجي للشمس، وعند اصطدامها بالأرض، تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي لتوليد تيارات كهربائية واضطرابات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.وتُصنف العاصفة المرتقبة ضمن الفئة القوية، وهي الأقوى منذ أشهر، مما دفع هيئات الطيران والكهرباء في عدة دول إلى رفع حالة التأهب لفرقها احترازياً. وكان مركز الطقس الفضائي الأمريكي قد شدّد مراراً في الآونة الأخيرة على أهمية مراقبة العواصف الشمسية مع تزايد الاعتماد على الأنظمة التقنية الحساسة، مشيراً إلى أن الذروة المتوقعة للنشاط الشمسي الحالي ستكون صباح الجمعة بتوقيت مكة المكرّمة.
عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. وتأهب دولي واسع

10:44 GMT 06.11.2025
© Photo / unsplash.comنيازك تتجه إلى الأرض
نيازك تتجه إلى الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Photo / unsplash.com
أطلق مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) تحذيراً عاجلاً من اقتراب عاصفة جيومغناطيسية شديدة من المستوى G3، بعد توهّج شمسي من الفئة M7.4 انطلق أمس الأربعاء من البقعة النشطة AR4274، حيث يُتوقع أن تضرب المجال المغناطيسي للأرض خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة.
وأفاد المركز الأمريكي بأن موجة الجسيمات الشمسية المشحونة ستصل إلى الأرض بين مساء اليوم الخميس وصباح غد الجمعة، لتتفاعل مع الغلاف المغناطيسي الأرضي، مما يُسبب اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تقلبات طفيفة محتملة في شبكات الكهرباء عالية الجهد، وفا لموقع "سبيس".
شركة سبيس إكس تختبر بنجاح صاروخها فالكون هيفي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
عاصفة جيومغناطيسية تعيق رحلة أقمار ستارلينك الأخيرة
9 فبراير 2022, 09:36 GMT
وتشير التوقعات إلى إمكانية رؤية الشفق القطبي في مناطق أوسع من المعتاد هذه المرة، تمتد إلى خطوط العرض المتوسطة، في عرض سماوي استثنائي، وإن كانت الإضاءة القمرية الشديدة قد تقلل من وضوحه.
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هذه العاصفة ناتجة عن انبعاث كتل إكليلي، وهي سحب هائلة من البلازما والمجالات المغناطيسية تُقذف من الغلاف الخارجي للشمس، وعند اصطدامها بالأرض، تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي لتوليد تيارات كهربائية واضطرابات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.
وحذّر الخبراء من أن مثل هذه العواصف، رغم عدم تشكيلها خطراً مباشراً على الحياة اليومية، إلا أنها قد تؤثر على الأقمار الاصطناعية والملاحة الجوية والاتصالات بعيدة المدى.
وتُصنف العاصفة المرتقبة ضمن الفئة القوية، وهي الأقوى منذ أشهر، مما دفع هيئات الطيران والكهرباء في عدة دول إلى رفع حالة التأهب لفرقها احترازياً.
وكان مركز الطقس الفضائي الأمريكي قد شدّد مراراً في الآونة الأخيرة على أهمية مراقبة العواصف الشمسية مع تزايد الاعتماد على الأنظمة التقنية الحساسة، مشيراً إلى أن الذروة المتوقعة للنشاط الشمسي الحالي ستكون صباح الجمعة بتوقيت مكة المكرّمة.
