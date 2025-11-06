مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/مدير-الإنتاج-الدرامي-في-إم-بي-سي-يتحدث-عن-التحديات-التي-تواجه-الدراما-والإعلام-في-الوقت-الحالي-1106814173.html
مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي
مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
تحدث الأستاذ فراس دهني مدير الإنتاج الدرامي في "إم.بي.سي" (MBC)، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركته في منتدى الثقافة والإعلام الرقمي المنعقد في موسكو،... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T17:13+0000
2025-11-06T17:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
وسائل الاعلام
الدراما
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106814417_143:0:1914:996_1920x0_80_0_0_a7e4cb7e9ee45ad5fa9ce6152f5baafe.png
وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات الحديثة في مجال الاعلام الرقمي، بدل وضع الحواجز والعوائق، وإلى الامكانات الكبيرة المتوفرة في هذا المجال مقارنة بالسابق.ونوه دهني إلى أهمية التركيز عن المحتوى، ومدى ملائمته للمتلقي، والتركيز على الجيل الجديد، وكيفية مخاطبته بالشكل المناسب.وانطلقت أعمال منتدى الثقافة والإعلام والرقمية، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يضم خبراء في مجال الأفلام، والألعاب، والإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وعلى مدار يومين، سيتواصل ويتفاعل أكثر من مئة مشارك من جميع أنحاء العالم عبر المنصات المخصصة لمنتدى الثقافة والإعلام والرقمية. ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة في موسكو... توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106814417_582:0:1910:996_1920x0_80_0_0_4a459980951e3d5d048e441363ec808e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, وسائل الاعلام, الدراما
حصري, تقارير سبوتنيك, وسائل الاعلام, الدراما

مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي

17:13 GMT 06.11.2025
© Sputnikمدير الانتاج الدرامي في ام بي سي فراس دهتي
مدير الانتاج الدرامي في ام بي سي فراس دهتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تحدث الأستاذ فراس دهني مدير الإنتاج الدرامي في "إم.بي.سي" (MBC)، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركته في منتدى الثقافة والإعلام الرقمي المنعقد في موسكو، مشيرا إلى أهمية التعاون مع روسيا في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات الحديثة في مجال الاعلام الرقمي، بدل وضع الحواجز والعوائق، وإلى الامكانات الكبيرة المتوفرة في هذا المجال مقارنة بالسابق.
ونوه دهني إلى أهمية التركيز عن المحتوى، ومدى ملائمته للمتلقي، والتركيز على الجيل الجديد، وكيفية مخاطبته بالشكل المناسب.

وفيه تعليق على بقاء شعبية التلفزيون والراديو في روسيا، ومامدى شعبييه في الدول العربية، أشار إلى أنه في معظم الدول العربية حدث تحول عن مشاهدة التلفزيون باتجاه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عام 2015، باسثثناء فترات الأعياد، ونوه أيضا إلى أوجه التقارب والتشابه بين المجتع الروسي والعربي، وإلى أهمية المشاركة والتعاون بينهما.

وانطلقت أعمال منتدى الثقافة والإعلام والرقمية، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يضم خبراء في مجال الأفلام، والألعاب، والإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وعلى مدار يومين، سيتواصل ويتفاعل أكثر من مئة مشارك من جميع أنحاء العالم عبر المنصات المخصصة لمنتدى الثقافة والإعلام والرقمية.
ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.
منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة في موسكو... توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала