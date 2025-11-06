https://sarabic.ae/20251106/مدير-الإنتاج-الدرامي-في-إم-بي-سي-يتحدث-عن-التحديات-التي-تواجه-الدراما-والإعلام-في-الوقت-الحالي-1106814173.html
مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي
مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
تحدث الأستاذ فراس دهني مدير الإنتاج الدرامي في "إم.بي.سي" (MBC)، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركته في منتدى الثقافة والإعلام الرقمي المنعقد في موسكو،... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T17:13+0000
2025-11-06T17:13+0000
2025-11-06T17:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
وسائل الاعلام
الدراما
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106814417_143:0:1914:996_1920x0_80_0_0_a7e4cb7e9ee45ad5fa9ce6152f5baafe.png
وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات الحديثة في مجال الاعلام الرقمي، بدل وضع الحواجز والعوائق، وإلى الامكانات الكبيرة المتوفرة في هذا المجال مقارنة بالسابق.ونوه دهني إلى أهمية التركيز عن المحتوى، ومدى ملائمته للمتلقي، والتركيز على الجيل الجديد، وكيفية مخاطبته بالشكل المناسب.وانطلقت أعمال منتدى الثقافة والإعلام والرقمية، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يضم خبراء في مجال الأفلام، والألعاب، والإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وعلى مدار يومين، سيتواصل ويتفاعل أكثر من مئة مشارك من جميع أنحاء العالم عبر المنصات المخصصة لمنتدى الثقافة والإعلام والرقمية. ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة في موسكو... توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106814417_582:0:1910:996_1920x0_80_0_0_4a459980951e3d5d048e441363ec808e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, وسائل الاعلام, الدراما
حصري, تقارير سبوتنيك, وسائل الاعلام, الدراما
مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي
حصري
تحدث الأستاذ فراس دهني مدير الإنتاج الدرامي في "إم.بي.سي" (MBC)، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركته في منتدى الثقافة والإعلام الرقمي المنعقد في موسكو، مشيرا إلى أهمية التعاون مع روسيا في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات الحديثة في مجال الاعلام الرقمي، بدل وضع الحواجز والعوائق، وإلى الامكانات الكبيرة المتوفرة في هذا المجال مقارنة بالسابق.
ونوه دهني إلى أهمية التركيز عن المحتوى، ومدى ملائمته للمتلقي، والتركيز على الجيل الجديد، وكيفية مخاطبته بالشكل المناسب.
وفيه تعليق على بقاء شعبية التلفزيون والراديو في روسيا، ومامدى شعبييه في الدول العربية، أشار إلى أنه في معظم الدول العربية حدث تحول عن مشاهدة التلفزيون باتجاه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عام 2015، باسثثناء فترات الأعياد، ونوه أيضا إلى أوجه التقارب والتشابه بين المجتع الروسي والعربي، وإلى أهمية المشاركة والتعاون بينهما.
وانطلقت أعمال منتدى الثقافة والإعلام والرقمية، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يضم خبراء في مجال الأفلام، والألعاب، والإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وعلى مدار يومين، سيتواصل ويتفاعل أكثر من مئة مشارك من جميع أنحاء العالم عبر المنصات المخصصة لمنتدى الثقافة والإعلام والرقمية.
ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.