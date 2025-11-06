مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ سانا: لا صحة لما نشرته وكالات غربية عن القواعد الأمريكية في سوريا

عربي
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الخميس، أن لا صحة لما نشرته وكالات غربية عن القواعد الأمريكية في سوريا.
وقال المصدر في تصريح لـ سانا: “تشهد المرحلة الراهنة تحولا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم”.
وأضاف المصدر: “يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك”.
ولفت المصدر إلى أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.
وكانت مصادر غربية قد ذكرت في وقت سابق، أن أمريكا تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق.
وأضافت أن "ذلك من أجل المساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل".
