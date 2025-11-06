عربي
https://sarabic.ae/20251106/سوريا-توقع-اتفاقيات-نهائية--لإنشاء-محطات-كهرباء-جديدة-بقدرة-5000-ميغاواط-1106801279.html
سوريا توقع اتفاقيات نهائية لإنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط
سوريا توقع اتفاقيات نهائية لإنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط
سبوتنيك عربي
وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، الاتفاقيات النهائية لإنشاء وتشغيل محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 5000 ميغاواط، مع تحالف شركات يقوده "أورباكون... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T13:05+0000
2025-11-06T13:05+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_a6f6c68b7c9630434e7f761a256a081a.jpg
وتشمل الاتفاقيات بناء أربع محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة الغازية في محافظات حلب ودير الزور وزيزون ومحردة، إلى جانب أربع محطات طاقة شمسية في وديان الربيع ودير الزور وحلب وحمص، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا). وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الشركات في مايو/أيار الماضي، لتنفيذ مشاريع توليد تشمل محطات غازية وشمسية في عدة محافظات.يشار إلى أن سوريا تشهد تحولًا جذريًا في إعادة بناء منظومتها الكهربائية، من خلال التعاقد على أكبر صفقات الكهرباء في البلاد، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وذلك في إطار سعي دمشق إلى جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء.وشكلت الصفقات الأخيرة، انطلاقة جديدة نحو تنويع مصادر الكهرباء في سوريا، عبر مشروعات ضخمة تتوزع بين التوليد التقليدي والربط الإقليمي والطاقة المتجددة، بحسب منصة "الطاقة".وأظهرت النتائج الأولية لتلك الصفقات التي عقدت بين يناير/ كانون الثاني ونهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بوادر انتعاش تدريجي في قطاع الكهرباء في سوريا، خصوصًا في المناطق التي عانت انقطاعات مزمنة وتراجعًا في كفاءة الشبكات.وأضاف تقرير المنصة: "احتلت صفقة الكهرباء مع تركيا المرتبة الثانية ضمن أكبر صفقات الكهرباء في سوريا خلال مايو الماضي، وتهدف إلى استكمال ربط خط 400 كيلو فولت بين البلدين، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الوطنية. ومن المتوقع تشغيل خط الربط بحلول نهاية العام الحالي، لتوفير نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء التركية الموردة إلى الأراضي السورية، ضمن اتفاق طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات.وتعزز الصفقة موقع سوريا في سوق الكهرباء الإقليمية، إذ تتضمن تزويدها بنحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من أنقرة، ما ينعكس على تراجع انقطاعات الكهرباء وتحسين مستويات الإنتاج المحلي.وتستهدف الشركة السعودية الموقعة تطوير مشروعات طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، ضمن خطة شاملة لتحسين مزيج الطاقة في سوريا وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
https://sarabic.ae/20251027/أكبر-5-صفقات-للطاقة-الكهربائية-في-سوريا-خلال-عام-2025--1106435939.html
https://sarabic.ae/20251001/شراكة-سعودية-سورية-لتعزيز-الطاقة-المتجددة-في-سوريا-وإنهاء-أزمة-الكهرباء-1105493949.html
https://sarabic.ae/20250811/خط-كركوكبانياس-شريان-نفطي-قد-يعيد-رسم-خريطة-الطاقة-بين-العراق-وسوريا-1103604375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_129:0:1156:770_1920x0_80_0_0_97ec8b410a22b30266d40765194845e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

سوريا توقع اتفاقيات نهائية لإنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط

13:05 GMT 06.11.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelevأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelev
تابعنا عبر
وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، الاتفاقيات النهائية لإنشاء وتشغيل محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 5000 ميغاواط، مع تحالف شركات يقوده "أورباكون القابضة"، مما يُعلن بدء التنفيذ الفعلي لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وتشمل الاتفاقيات بناء أربع محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة الغازية في محافظات حلب ودير الزور وزيزون ومحردة، إلى جانب أربع محطات طاقة شمسية في وديان الربيع ودير الزور وحلب وحمص، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن هذه المشاريع تمثّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ودعم استقرار الشبكة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحسين واقع الكهرباء وتوفير آلاف فرص العمل، مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الشركات في مايو/أيار الماضي، لتنفيذ مشاريع توليد تشمل محطات غازية وشمسية في عدة محافظات.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
أكبر 5 صفقات للطاقة الكهربائية في سوريا خلال عام 2025
27 أكتوبر, 11:02 GMT
يشار إلى أن سوريا تشهد تحولًا جذريًا في إعادة بناء منظومتها الكهربائية، من خلال التعاقد على أكبر صفقات الكهرباء في البلاد، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وذلك في إطار سعي دمشق إلى جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء.
وشكلت الصفقات الأخيرة، انطلاقة جديدة نحو تنويع مصادر الكهرباء في سوريا، عبر مشروعات ضخمة تتوزع بين التوليد التقليدي والربط الإقليمي والطاقة المتجددة، بحسب منصة "الطاقة".

وبحسب المنصة، تشير هذه التحركات إلى أن "الحكومة السورية باتت أكثر انفتاحًا على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدةً من الدعم المالي والتقني الموجه نحو تطوير محطات حديثة وتدشين مشروعات ضخمة، بدعم قطري وسعودي".

وأظهرت النتائج الأولية لتلك الصفقات التي عقدت بين يناير/ كانون الثاني ونهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بوادر انتعاش تدريجي في قطاع الكهرباء في سوريا، خصوصًا في المناطق التي عانت انقطاعات مزمنة وتراجعًا في كفاءة الشبكات.
الطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
شراكة سعودية سورية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا وإنهاء أزمة الكهرباء
1 أكتوبر, 12:06 GMT
وتم التوقيع على أكبر صفقة كهرباء في تاريخ دمشق، في مايو/ أيار 2025، في اتفاق بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة "أورباكون" العالمية، ومقرها قطر، حيث يُستثمر نحو 7 مليارات دولار لتوليد 5 آلاف ميغاواط، عبر تطوير 4 محطات كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في دير الزور ومحردة وزيزون وتريفاوي.
وأضاف تقرير المنصة: "احتلت صفقة الكهرباء مع تركيا المرتبة الثانية ضمن أكبر صفقات الكهرباء في سوريا خلال مايو الماضي، وتهدف إلى استكمال ربط خط 400 كيلو فولت بين البلدين، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الوطنية. ومن المتوقع تشغيل خط الربط بحلول نهاية العام الحالي، لتوفير نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء التركية الموردة إلى الأراضي السورية، ضمن اتفاق طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
"خط كركوك–بانياس"... شريان نفطي قد يعيد رسم خريطة الطاقة بين العراق وسوريا
11 أغسطس, 13:31 GMT
وتعزز الصفقة موقع سوريا في سوق الكهرباء الإقليمية، إذ تتضمن تزويدها بنحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من أنقرة، ما ينعكس على تراجع انقطاعات الكهرباء وتحسين مستويات الإنتاج المحلي.
وفي أغسطس/ آب 2025 ، تم توقيع مشروع سعودي سوري، يتضمن إعداد دراسات فنية لتطوير محطات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء بسعة تصل إلى 1000 ميغاواط.
وتستهدف الشركة السعودية الموقعة تطوير مشروعات طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، ضمن خطة شاملة لتحسين مزيج الطاقة في سوريا وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
