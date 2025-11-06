https://sarabic.ae/20251106/سوريا-توقع-اتفاقيات-نهائية--لإنشاء-محطات-كهرباء-جديدة-بقدرة-5000-ميغاواط-1106801279.html

سوريا توقع اتفاقيات نهائية لإنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط

سوريا توقع اتفاقيات نهائية لإنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط

سبوتنيك عربي

وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، الاتفاقيات النهائية لإنشاء وتشغيل محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 5000 ميغاواط، مع تحالف شركات يقوده "أورباكون... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T13:05+0000

2025-11-06T13:05+0000

2025-11-06T13:05+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_a6f6c68b7c9630434e7f761a256a081a.jpg

وتشمل الاتفاقيات بناء أربع محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة الغازية في محافظات حلب ودير الزور وزيزون ومحردة، إلى جانب أربع محطات طاقة شمسية في وديان الربيع ودير الزور وحلب وحمص، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا). وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الشركات في مايو/أيار الماضي، لتنفيذ مشاريع توليد تشمل محطات غازية وشمسية في عدة محافظات.يشار إلى أن سوريا تشهد تحولًا جذريًا في إعادة بناء منظومتها الكهربائية، من خلال التعاقد على أكبر صفقات الكهرباء في البلاد، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وذلك في إطار سعي دمشق إلى جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء.وشكلت الصفقات الأخيرة، انطلاقة جديدة نحو تنويع مصادر الكهرباء في سوريا، عبر مشروعات ضخمة تتوزع بين التوليد التقليدي والربط الإقليمي والطاقة المتجددة، بحسب منصة "الطاقة".وأظهرت النتائج الأولية لتلك الصفقات التي عقدت بين يناير/ كانون الثاني ونهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بوادر انتعاش تدريجي في قطاع الكهرباء في سوريا، خصوصًا في المناطق التي عانت انقطاعات مزمنة وتراجعًا في كفاءة الشبكات.وأضاف تقرير المنصة: "احتلت صفقة الكهرباء مع تركيا المرتبة الثانية ضمن أكبر صفقات الكهرباء في سوريا خلال مايو الماضي، وتهدف إلى استكمال ربط خط 400 كيلو فولت بين البلدين، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الوطنية. ومن المتوقع تشغيل خط الربط بحلول نهاية العام الحالي، لتوفير نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء التركية الموردة إلى الأراضي السورية، ضمن اتفاق طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات.وتعزز الصفقة موقع سوريا في سوق الكهرباء الإقليمية، إذ تتضمن تزويدها بنحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من أنقرة، ما ينعكس على تراجع انقطاعات الكهرباء وتحسين مستويات الإنتاج المحلي.وتستهدف الشركة السعودية الموقعة تطوير مشروعات طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، ضمن خطة شاملة لتحسين مزيج الطاقة في سوريا وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.

https://sarabic.ae/20251027/أكبر-5-صفقات-للطاقة-الكهربائية-في-سوريا-خلال-عام-2025--1106435939.html

https://sarabic.ae/20251001/شراكة-سعودية-سورية-لتعزيز-الطاقة-المتجددة-في-سوريا-وإنهاء-أزمة-الكهرباء-1105493949.html

https://sarabic.ae/20250811/خط-كركوكبانياس-شريان-نفطي-قد-يعيد-رسم-خريطة-الطاقة-بين-العراق-وسوريا-1103604375.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي