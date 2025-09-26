https://sarabic.ae/20250926/لأول-مرة-منذ-13-عاما-محطة-كهرباء-ضخمة-تعود-للعمل-بكامل-طاقتها-في-سوريا-1105282236.html
لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا
لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن محطة كهرباء ضخمة بدأت العمل في سوريا بكامل طاقتها للمرة الأولى منذ 13 عامًا، في خطوة من شأنها تأمين جزء مهم من
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن محطة كهرباء ضخمة بدأت العمل في سوريا بكامل طاقتها للمرة الأولى منذ 13 عامًا، في خطوة من شأنها تأمين جزء مهم من احتياجات المواطنين المتزايدة على الطاقة.
زار وزير الطاقة محمد البشير، أمس الخميس، محطة جندر الحرارية في محافظة حمص، للاطلاع على عمليات التشغيل ودعم الشبكة الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أن الوزير تفقد الوحدات التشغيلية في المحطة التي أعيد تأهيلها مؤخرًا، إذ استمع إلى شرح فني حول واقع عملها والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.
وأكد البشير أن إعادة تأهيل المحطة يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة الكهرباء في سوريا وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لتطوير قطاع الطاقة بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم العملية التنموية.
وتعدّ محطة جندر الحرارية من أبرز محطات توليد الكهرباء
في المنطقة الوسطى، وقد خضعت المحطة خلال المدة الماضية لعمليات صيانة وإعادة تأهيل.
وشملت عملية الصيانة عددًا من وحداتها الإنتاجية بهدف رفع جاهزيتها التشغيلية، في إطار خطة وزارة الطاقة لتأمين مصادر تغذية مستقرة تدعم الشبكة الكهربائية الوطنية.
وكانت الفرق الفنية في محطة توليد جندر قد أكملت مؤخرًا أعمال الصيانة والتأهيل على المجموعة البخارية، في إطار خطة العمل الهادفة إلى رفع كفاءة المحطة وتعزيز موثوقية أداء المنظومة الكهربائية.
يشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد أعلنت، يوم الأحد 31 أغسطس/ آب، إنجاز أعمال الصيانة في محطة جندر الحرارية بريف حمص، بالتعاون مع شركة "إنرجي كير".
وتركزت أعمال الصيانة على إصلاح العنفة الأولى في المحطة، إذ شملت إصلاح شفرات العنفة واستبدال ملفات المحرك الكهربائي،
ما يضيف طاقة إنتاجية جديدة تصل إلى 90 كيلو فولت أمبير على شبكة الكهرباء الوطنية.
وتعد المحطة التي تقع على بعد 30 كيلو مترًا جنوب مدينة حمص من أهم المحطات الرئيسة المسؤولة عن تزويد البلاد بالكهرباء.