لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا
لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا
لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا

07:26 GMT 26.09.2025
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن محطة كهرباء ضخمة بدأت العمل في سوريا بكامل طاقتها للمرة الأولى منذ 13 عامًا، في خطوة من شأنها تأمين جزء مهم من احتياجات المواطنين المتزايدة على الطاقة.
زار وزير الطاقة محمد البشير، أمس الخميس، محطة جندر الحرارية في محافظة حمص، للاطلاع على عمليات التشغيل ودعم الشبكة الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أن الوزير تفقد الوحدات التشغيلية في المحطة التي أعيد تأهيلها مؤخرًا، إذ استمع إلى شرح فني حول واقع عملها والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد البشير أن إعادة تأهيل المحطة يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة الكهرباء في سوريا وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لتطوير قطاع الطاقة بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم العملية التنموية.

أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
3 صفقات ضخمة للغاز الطبيعي بعد التغيير في سوريا تعزز موقعها الاقتصادي
14 يوليو, 06:52 GMT
وتعدّ محطة جندر الحرارية من أبرز محطات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى، وقد خضعت المحطة خلال المدة الماضية لعمليات صيانة وإعادة تأهيل.
وشملت عملية الصيانة عددًا من وحداتها الإنتاجية بهدف رفع جاهزيتها التشغيلية، في إطار خطة وزارة الطاقة لتأمين مصادر تغذية مستقرة تدعم الشبكة الكهربائية الوطنية.
صورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
مجتمع
الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر
31 يناير, 08:32 GMT
وكانت الفرق الفنية في محطة توليد جندر قد أكملت مؤخرًا أعمال الصيانة والتأهيل على المجموعة البخارية، في إطار خطة العمل الهادفة إلى رفع كفاءة المحطة وتعزيز موثوقية أداء المنظومة الكهربائية.
يشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد أعلنت، يوم الأحد 31 أغسطس/ آب، إنجاز أعمال الصيانة في محطة جندر الحرارية بريف حمص، بالتعاون مع شركة "إنرجي كير".
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، يبحثان مع عدد من رجال الأعمال السوريين والأتراك، سبل دعم الاستثمارات السورية في تركيا، في مقر غرفة الصناعة التركية بأنقرة، 5 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
تركيا وسوريا توقعان 10 اتفاقيات اقتصادية لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
5 أغسطس, 13:56 GMT
وتركزت أعمال الصيانة على إصلاح العنفة الأولى في المحطة، إذ شملت إصلاح شفرات العنفة واستبدال ملفات المحرك الكهربائي، ما يضيف طاقة إنتاجية جديدة تصل إلى 90 كيلو فولت أمبير على شبكة الكهرباء الوطنية.
وتعد المحطة التي تقع على بعد 30 كيلو مترًا جنوب مدينة حمص من أهم المحطات الرئيسة المسؤولة عن تزويد البلاد بالكهرباء.
العراق يدرس إقامة خطي أنابيب للنفط مع سوريا ولبنان... مشروع قد ينعش المنطقة
وفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة
