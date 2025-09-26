https://sarabic.ae/20250926/لأول-مرة-منذ-13-عاما-محطة-كهرباء-ضخمة-تعود-للعمل-بكامل-طاقتها-في-سوريا-1105282236.html

لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن محطة كهرباء ضخمة بدأت العمل في سوريا بكامل طاقتها للمرة الأولى منذ 13 عامًا، في خطوة من شأنها تأمين جزء مهم من... 26.09.2025

زار وزير الطاقة محمد البشير، أمس الخميس، محطة جندر الحرارية في محافظة حمص، للاطلاع على عمليات التشغيل ودعم الشبكة الكهربائية.وأشار التقرير إلى أن الوزير تفقد الوحدات التشغيلية في المحطة التي أعيد تأهيلها مؤخرًا، إذ استمع إلى شرح فني حول واقع عملها والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.وتعدّ محطة جندر الحرارية من أبرز محطات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى، وقد خضعت المحطة خلال المدة الماضية لعمليات صيانة وإعادة تأهيل.وكانت الفرق الفنية في محطة توليد جندر قد أكملت مؤخرًا أعمال الصيانة والتأهيل على المجموعة البخارية، في إطار خطة العمل الهادفة إلى رفع كفاءة المحطة وتعزيز موثوقية أداء المنظومة الكهربائية.وتركزت أعمال الصيانة على إصلاح العنفة الأولى في المحطة، إذ شملت إصلاح شفرات العنفة واستبدال ملفات المحرك الكهربائي، ما يضيف طاقة إنتاجية جديدة تصل إلى 90 كيلو فولت أمبير على شبكة الكهرباء الوطنية.وتعد المحطة التي تقع على بعد 30 كيلو مترًا جنوب مدينة حمص من أهم المحطات الرئيسة المسؤولة عن تزويد البلاد بالكهرباء.العراق يدرس إقامة خطي أنابيب للنفط مع سوريا ولبنان... مشروع قد ينعش المنطقةوفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة

