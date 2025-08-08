https://sarabic.ae/20250808/سوريا-تعلن-زيادة-ساعات-التغذية-الكهربائية-5-ساعات-إضافية-يوميا-1103521281.html

سوريا تعلن زيادة ساعات التغذية الكهربائية 5 ساعات إضافية يوميا

سوريا تعلن زيادة ساعات التغذية الكهربائية 5 ساعات إضافية يوميا

أعلنت سوريا، اليوم الجمعة، عن بدئها مطلع الأسبوع المقبل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز الأذربيجاني، ما سيساهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

أذربيجان

وأوضح المتحدث باسم وزارة الطاقة ومدير الاتصال الحكومي في سوريا، أحمد السليمان، أن ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا أدى إلى تعبئة الأنابيب وارتفاع الضغط داخل الشبكة، إذ وصلت الكميات إلى مليوني متر مكعب يوميا في المرحلة التمهيدية، مؤكدا جاهزية البنية التحتية لاستقبال الغاز بكفاءة.ومن المقرر أن يصل الغاز إلى محطات جندر وتشرين والناصرية في المنطقة الوسطى، إذ ستبدأ وحدات التوليد بالدخول تدريجيا إلى الخدمة، ضمن خطة تشغيلية تهدف لإنتاج ما بين 700 و800 ميغاواط يوميا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار السليمان إلى أن الاعتماد على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة سيحسن بشكل مباشر من واقع الكهرباء في البلاد، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين، ويدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.يشار إلى أن سوريا وأذربيجان وقعتا مذكرة تفاهم في 12 يوليو/ تموز للتعاون في مجال الطاقة، وبدأ ضخ الغاز فعليا في 2 أغسطس/ آب الجاري عبر تركيا، بتمويل قطري، بكمية إجمالية تقدّر بنحو 3.4 ملايين متر مكعب يوميا لتغذية محطات التوليد.

