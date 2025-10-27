عربي
أكبر 5 صفقات للطاقة الكهربائية في سوريا خلال عام 2025
أكبر 5 صفقات للطاقة الكهربائية في سوريا خلال عام 2025
تشهد سوريا تحولًا جذريًا في إعادة بناء منظومتها الكهربائية، من خلال التعاقد على أكبر صفقات الكهرباء في البلاد، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وذلك...
وشكّلت الصفقات الأخيرة، انطلاقة جديدة نحو تنويع مصادر الكهرباء في سوريا، عبر مشروعات ضخمة تتوزع بين التوليد التقليدي والربط الإقليمي والطاقة المتجددة، بحسب منصة "الطاقة".وأظهرت النتائج الأولية لتلك الصفقات التي عقدت بين يناير/ كانون الثاني ونهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بوادر انتعاش تدريجي في قطاع الكهرباء في سوريا، خصوصًا في المناطق التي عانت انقطاعات مزمنة وتراجعًا في كفاءة الشبكات.وتبلغ سعة هذه المحطات 4 آلاف ميغاواط، ومن المقرر أن تُستعمل فيها تقنيات أمريكية وأوروبية حديثة، إلى جانب إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوبي سوريا، لتكون خطوة حاسمة في تحديث الكهرباء الوطنية، بحسب المنصة.وأضاف تقرير المنصة: "احتلت صفقة الكهرباء مع تركيا المرتبة الثانية ضمن أكبر صفقات الكهرباء في سوريا خلال مايو الماضي، وتهدف إلى استكمال ربط خط 400 كيلو فولت بين البلدين، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الوطنية. ومن المتوقع تشغيل خط الربط بحلول نهاية العام الحالي، لتوفير نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء التركية المورّدة إلى الأراضي السورية، ضمن اتفاق طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات.وتُعدّ مبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا" واحدة من أكبر صفقات الكهرباء في سوريا لعام 2025، إذ تشارك فيها شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال"، بهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة.كما يشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي بقدرة 400 كيلو فولت، التي تضررت خلال الصراع، لإعادة الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن وتركيا، وتعزيز استقرار منظومة الإمداد الوطنية.وتستهدف الشركة السعودية الموقعة تطوير مشروعات طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، ضمن خطة شاملة لتحسين مزيج الطاقة في سوريا وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
https://sarabic.ae/20251001/شراكة-سعودية-سورية-لتعزيز-الطاقة-المتجددة-في-سوريا-وإنهاء-أزمة-الكهرباء-1105493949.html
https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html
https://sarabic.ae/20250926/لأول-مرة-منذ-13-عاما-محطة-كهرباء-ضخمة-تعود-للعمل-بكامل-طاقتها-في-سوريا-1105282236.html
https://sarabic.ae/20250806/رهان-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-أهم-5-مشروعات-للطاقة-الشمسية-في-سوريا-1103424659.html
تشهد سوريا تحولًا جذريًا في إعادة بناء منظومتها الكهربائية، من خلال التعاقد على أكبر صفقات الكهرباء في البلاد، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وذلك في إطار سعي دمشق إلى جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء.
وشكّلت الصفقات الأخيرة، انطلاقة جديدة نحو تنويع مصادر الكهرباء في سوريا، عبر مشروعات ضخمة تتوزع بين التوليد التقليدي والربط الإقليمي والطاقة المتجددة، بحسب منصة "الطاقة".

وبحسب المنصة، تشير هذه التحركات إلى أن "الحكومة السورية باتت أكثر انفتاحًا على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدةً من الدعم المالي والتقني الموجّه نحو تطوير محطات حديثة وتدشين مشروعات ضخمة، بدعم قطري وسعودي".

الطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
شراكة سعودية سورية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا وإنهاء أزمة الكهرباء
1 أكتوبر, 12:06 GMT
وأظهرت النتائج الأولية لتلك الصفقات التي عقدت بين يناير/ كانون الثاني ونهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بوادر انتعاش تدريجي في قطاع الكهرباء في سوريا، خصوصًا في المناطق التي عانت انقطاعات مزمنة وتراجعًا في كفاءة الشبكات.

وتم التوقيع على أكبر صفقة كهرباء في تاريخ دمشق، في مايو/ أيار 2025، في اتفاق بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة "أورباكون" العالمية، ومقرها قطر، حيث يُستثمر نحو 7 مليارات دولار لتوليد 5 آلاف ميغاواط، عبر تطوير 4 محطات كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في دير الزور ومحردة وزيزون وتريفاوي.

وتبلغ سعة هذه المحطات 4 آلاف ميغاواط، ومن المقرر أن تُستعمل فيها تقنيات أمريكية وأوروبية حديثة، إلى جانب إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوبي سوريا، لتكون خطوة حاسمة في تحديث الكهرباء الوطنية، بحسب المنصة.
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات طاقة ضخمة بين السعودية وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا
29 أغسطس, 08:58 GMT
وأضاف تقرير المنصة: "احتلت صفقة الكهرباء مع تركيا المرتبة الثانية ضمن أكبر صفقات الكهرباء في سوريا خلال مايو الماضي، وتهدف إلى استكمال ربط خط 400 كيلو فولت بين البلدين، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الوطنية. ومن المتوقع تشغيل خط الربط بحلول نهاية العام الحالي، لتوفير نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء التركية المورّدة إلى الأراضي السورية، ضمن اتفاق طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات.

وتعزز الصفقة موقع سوريا في سوق الكهرباء الإقليمية، إذ تتضمن تزويدها بنحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من أنقرة، ما ينعكس على تراجع انقطاعات الكهرباء وتحسين مستويات الإنتاج المحلي.

وتُعدّ مبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا" واحدة من أكبر صفقات الكهرباء في سوريا لعام 2025، إذ تشارك فيها شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال"، بهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة.
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا
26 سبتمبر, 07:26 GMT

و في يونيو/ حزيران 2025، جاء المشروع الطارئ الممول من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال إصلاح خطوط النقل المتضررة والمحطات الفرعية، وتقديم الدعم الفني لبناء القدرات المؤسسية وتطوير الهيكل الإداري لقطاع الكهرباء.

كما يشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي بقدرة 400 كيلو فولت، التي تضررت خلال الصراع، لإعادة الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن وتركيا، وتعزيز استقرار منظومة الإمداد الوطنية.
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا
6 أغسطس, 07:39 GMT

وفي أغسطس/ آب 2025 ، تم توقيع مشروع سعودي سوري، يتضمن إعداد دراسات فنية لتطوير محطات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء بسعة تصل إلى 1000 ميغاواط.

وتستهدف الشركة السعودية الموقعة تطوير مشروعات طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، ضمن خطة شاملة لتحسين مزيج الطاقة في سوريا وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
