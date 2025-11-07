https://sarabic.ae/20251107/البيت-الأبيض-تأثير-الإغلاق-الحكومي-على-الاقتصاد-الأميركي-كان-أسوأ-من-المتوقع-1106846926.html
البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأميركي كان أسوأ من المتوقع
البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأميركي كان أسوأ من المتوقع
صرح مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الجمعة، بأن تأثير الإغلاق الحكومي المستمر على الاقتصاد الأمريكي كان أسوأ بكثير مما كان متوقعا
صرح مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الجمعة، بأن تأثير الإغلاق الحكومي المستمر على الاقتصاد الأمريكي كان أسوأ بكثير مما كان متوقعا بسبب مدته.
وقال هاسيت لقناة "فوكس بيزنس" الأميركية: "تبين أن التأثير على الاقتصاد كان أكثر خطورة مما توقعنا، لأنه استمر لفترة طويلة".
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرحت، الثلاثاء الماضي، بأن قطاع السياحة الأمريكي خسر بالفعل أربعة مليارات دولار بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.
وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "لقد خسر اقتصاد السياحة في أمريكا بالفعل 4 مليارات دولار بسبب إغلاق الديمقراطيين".
وأضافت ليفيت أن "شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما في ذلك يونايتد ودلتا وأمريكان إيرلاينز وساوث ويست، دعمت مشروع قانون الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة مؤقتا، بهدف إنهاء الإغلاق".
وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر الماضي، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر من كل عام.
ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.