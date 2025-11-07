https://sarabic.ae/20251107/السفارة-الأمريكية-في-لبنان-تحذر-حزب-الله-1106841719.html

السفارة الأمريكية في لبنان تحذر "حزب الله"

سبوتنيك عربي

شددت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الجمعة، على أن "واشنطن ستستخدم كل الوسائل لمنع "حزب الله" من تهديد لبنان والمنطقة". 07.11.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت السفارة بيانا عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على أفراد مرتبطين بـ"حزب الله".وقالت السفارة في بيانها: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لها لضمان أن هذه المجموعة الإرهابية لم تعد تشكل تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع".وأشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعلن عن اتخاذ إجراءات لدعم مسار نزع سلاح حزب الله، عبر فرض عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله خلال عام 2025، من خلال شركات صرافة استغلّت الطبيعة النقدية للاقتصاد اللبناني".وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟".وأشار بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك"، مشددا على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".وكان المبعوث الأمريكي توم براك أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف برّاك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

