السفارة الأمريكية في لبنان تحذر "حزب الله"
السفارة الأمريكية في لبنان تحذر "حزب الله"
ونشرت السفارة بيانا عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على أفراد مرتبطين بـ"حزب الله".وقالت السفارة في بيانها: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لها لضمان أن هذه المجموعة الإرهابية لم تعد تشكل تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع".وأشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعلن عن اتخاذ إجراءات لدعم مسار نزع سلاح حزب الله، عبر فرض عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله خلال عام 2025، من خلال شركات صرافة استغلّت الطبيعة النقدية للاقتصاد اللبناني".وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟".وأشار بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك"، مشددا على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".وكان المبعوث الأمريكي توم براك أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف برّاك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251106/رسالة-من-حزب-الله-إلى-الرؤساء-الثلاثة-خيار-التفاوض-مع-إسرائيل-فخ-لا-يخدم-لبنان-1106790858.html
https://sarabic.ae/20251106/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-أي-تفاوض-مع-إسرائيل-إذا-لم-يكن-مدروسا-سيؤدي-الى-المزيد-من-التنازلات--1106805845.html
شددت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الجمعة، على أن "واشنطن ستستخدم كل الوسائل لمنع "حزب الله" من تهديد لبنان والمنطقة".
ونشرت السفارة بيانا عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على أفراد مرتبطين بـ"حزب الله".
وقالت السفارة في بيانها: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لها لضمان أن هذه المجموعة الإرهابية لم تعد تشكل تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
رسالة من "حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: خيار التفاوض مع إسرائيل "فخ" لا يخدم لبنان
أمس, 08:53 GMT
وأشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعلن عن اتخاذ إجراءات لدعم مسار نزع سلاح حزب الله، عبر فرض عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله خلال عام 2025، من خلال شركات صرافة استغلّت الطبيعة النقدية للاقتصاد اللبناني".
وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟".
وأشار بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك"، مشددا على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".
وكان المبعوث الأمريكي توم براك أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف برّاك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.
وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": أي تفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن مدروسا سيؤدي الى المزيد من التنازلات
أمس, 16:07 GMT
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
