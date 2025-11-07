https://sarabic.ae/20251107/انطلاق-النسخة-الـ-11-من-رالي-تي-تي-الدولي-بمشاركة-واسعة-من-الليبيين-والعرب-صور--1106850345.html

انطلاق النسخة الـ 11 من رالي "تي تي" الدولي بمشاركة واسعة من الليبيين والعرب.. صور

انطلقت، يوم الخميس، فعاليات رالي "تي تي" الدولي في نسخته الحادية عشرة بمدينة ودان، بمشاركة واسعة من المتسابقين الليبيين والعرب، في أجواء تنافسية وحماسية تعكس...

وشهدت الفعاليات إقبالا جماهيريا لافتا وأعدادا ضخمة من الزوار، وصفت بأنها خلقت مشهدا حيويا في قلب الصحراء الليبية، حيث اجتمع الشباب من مختلف المناطق للاحتفاء بهذه التظاهرة الرياضية التي أصبحت رمزا للتحدي والمغامرة وروح التضامن بين المتسابقين والجمهور على حد سواء.تنافس كبيروفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، قال رئيس اللجنة الاعلامية للرالي، حسن قنده: إن "النسخة الحالية شهدت تطورا ملحوظا من حيث التنظيم والمشاركة، مشيرا إلى أن الرالي يضم متسابقين من مختلف الفئات، بينها الدراجات النارية والسيارات والدراجات الرباعية".وأوضح قنده أن المسافات والمراحل شهدت توسعًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يتكون الرالي من ثلاث مراحل تتجاوز كل منها 200 كلم، بإجمالي مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، مضيفا: "كنا اليوم في نقطة نهاية المرحلة الأولى واستقبلنا جميع المتسابقين بسلام. ويوم الجمعة، مخصص للراحة وصيانة المركبات، على أن تختتم المنافسات يوم السبت القادم بالتتويج في ودان".وأشار إلى أن الحدث يصاحبه مهرجان شبابي كبير يجمع مشاركين من مختلف مناطق ليبيا - من الشمال والجنوب والشرق والغرب - داخل مخيم رالي "تي تي" الذي يضم أكثر من 200 مشارك وبنية تحتية متكاملة لخدمة الزوار، تشمل مسرحا ضخما ومرافق خدمية متنوعة.وأكد أن هذه النسخة تشهد مشاركة متسابقين من الجزائر وحكام من تونس والأردن، موضحًا أن قوانين رالي "تي تي" أصبحت تضاهي المعايير العالمية بفضل فريق ليبي متكامل بدعم من خبرات عربية من تونس والجزائر والمغرب.وختم قنده حديثه بالإشارة إلى تجاوز بعض العقبات السابقة مثل مشكلة المياه من خلال حفر بئر جديدة، وأزمة الكهرباء عبر توفير مولدات في الصحراء، مؤكدًا أن النسخ القادمة ستشهد مزيدا من التطور والاحترافية في التنظيم والمشاركة.مدير رالي الأردن: رالي "تي تي" في ليبيا حدث يفوق التوقعات ويضاهي الراليات العالميةمن جهته أشاد لؤي مرعي، مدير رالي الأردن، بالتنظيم المتميز للنسخة الحادية عشرة من رالي "تي تي" الدولي، المقام في مدينة ودان، واصفًا الحدث بأنه من بين أكثر الراليات تميزًا على مستوى المنطقة من حيث التنظيم والإقبال الجماهيري.وقال مرعي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، تشرفت بحضور النسخة الحادية عشرة من رالي "تي تي"، الذي فاجأني من حيث التنظيم وعدد الجمهور الذي لا نشهده حتى في العديد من الراليات حول العالم. الأعداد ضخمة، واللجنة المنظمة كانت على استعداد تام لتوفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة لهذا الحضور الكبير، وهي جهود تستحق التقدير.وأضاف أن اللجنة المنظمة أولت اهتماما كبيرا بأدق التفاصيل، من تجهيز مطاعم ومرافق خدمية ومسرح ضخم في عمق الصحراء، إلى تأمين مسارات السباق وتنظيم فعاليات مصاحبة تعزز من أجواء المهرجان.وأشار مرعي إلى أن المنافسات في الصحراء تجري بعيدا عن الجمهور، لكنها تشكل جزءا أساسيا من الحدث، مؤكدا أن الأداء التنظيمي اقترب من المستوى المعتمد في الراليات الدولية المتقدمة.كما ثمن التعاون الكبير بين الجهات الأمنية والحكومية في ليبيا، التي أسهمت في توفير فرق السلامة والإسعاف والفرق الأمنية، للحفاظ على سلامة المتسابقين والجمهور، وتنظيم الطرقات وتأمين المداخل والمخارج، وهو ما اعتبره عاملا أساسيا في نجاح الحدث.ووصف مرعي الرالي بأنه "عيد وطني" في ليبيا، قائلا: الأعداد الكبيرة التي حضرت من مختلف المناطق تجعل من هذا الحدث أكثر من مجرد رالي، بل عيدا وطنيا يجمع الليبيين على حب المغامرة والرياضة الصحراوية".وأشار إلى أن المنافسة هذا العام كانت قوية وجميلة، حيث يسعى جميع المتسابقين لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الحدث خالٍ من الحوادث، باستثناء بعض الأعطال الميكانيكية البسيطة التي منعت بعض المتسابقين من استكمال السباق، مؤكدا أن الأهم هو سلامة الجميع وروح المنافسة الشريفة التي تميزت بها هذه النسخة.

