ثعابين بلا خوف... زحف كثيف يحول حياة الإسرائيليين إلى فيلم رعب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/ثعابين-بلا-خوف-زحف-كثيف-يحول-حياة-الإسرائيليين-إلى-فيلم-رعب--1106844444.html
ثعابين بلا خوف... زحف كثيف يحول حياة الإسرائيليين إلى فيلم رعب
ثعابين بلا خوف... زحف كثيف يحول حياة الإسرائيليين إلى فيلم رعب
سبوتنيك عربي
في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب، يعيش سكان مدينة طبريا في إسرائيل حالة من الذعر والقلق، بعد أن شهدت المدينة انتشارًا متزايدًا للثعابين التي بدأت تخرج من الأرض... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T12:44+0000
2025-11-07T12:44+0000
أخبار العالم الآن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096495462_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_8d3cd509320c46f12da60f92a837cee8.jpg
ووفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد اكتشف السكان خلال الشهر الماضي، أكثر من 20 ثعبانًا، من بينها ثعابين حديثة الولادة، ما يشير إلى وجود مراكز تكاثر نشطة أسفل المباني.وقال أحد السكان للصحيفة، واصفًا الوضع: وأضاف مواطن آخر: "عثر طفلي على ثعبان صغير في غرفة المعيشة، ويبدو أنه ولد حديثًا. لا يمر يوم دون أن نرى ثعبانًا على الدرج أو قرب المبنى، حتى أصبحنا نخشى دخول المنزل".وأشار السكان إلى أن الثعابين تظهر في المنازل والسلالم والساحات، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع، مؤكدين أنهم أبلغوا البلدية مرارًا دون أي حلول ملموسة حتى الآن.من جانبها، أعلنت بلدية طبريا أنها استدعت خبراء مختصين لتفقد المنطقة، وتحديد أماكن تكاثر الثعابين ومعالجتها للحد من انتشارها.
https://sarabic.ae/20240117/حادثة-غريبة-لخروج-ثعبان-من-صنبور-مياه-الثلاجة-فيديو---1085103628.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096495462_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_2022229c1a0f53d76b234bb05b12628c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إسرائيل
أخبار العالم الآن, إسرائيل

ثعابين بلا خوف... زحف كثيف يحول حياة الإسرائيليين إلى فيلم رعب

12:44 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Gerald Herbertثعبان صنوبر لويزيانا يقف في وضعية دفاع عن نفسه المهددة بالانقراض في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ثعبان صنوبر لويزيانا يقف في وضعية دفاع عن نفسه المهددة بالانقراض في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
تابعنا عبر
في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب، يعيش سكان مدينة طبريا في إسرائيل حالة من الذعر والقلق، بعد أن شهدت المدينة انتشارًا متزايدًا للثعابين التي بدأت تخرج من الأرض وتغزو المنازل والساحات بشكل متكرر.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد اكتشف السكان خلال الشهر الماضي، أكثر من 20 ثعبانًا، من بينها ثعابين حديثة الولادة، ما يشير إلى وجود مراكز تكاثر نشطة أسفل المباني.
وقال أحد السكان للصحيفة، واصفًا الوضع:

نعيش فيلم رعب حقيقي، استيقظ ابني ذات ليلة ليشرب الماء، فوجد ثعبانًا داخل قفص الكلب، وفي اليوم التالي واجهنا آخر في المطبخ. الأمر لم يعد استثناء بل أصبح روتينا يوميا.

ثعبان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
مجتمع
حادثة غريبة لخروج ثعبان من صنبور مياه الثلاجة... فيديو
17 يناير 2024, 12:41 GMT
وأضاف مواطن آخر: "عثر طفلي على ثعبان صغير في غرفة المعيشة، ويبدو أنه ولد حديثًا. لا يمر يوم دون أن نرى ثعبانًا على الدرج أو قرب المبنى، حتى أصبحنا نخشى دخول المنزل".
وأشار السكان إلى أن الثعابين تظهر في المنازل والسلالم والساحات، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع، مؤكدين أنهم أبلغوا البلدية مرارًا دون أي حلول ملموسة حتى الآن.
من جانبها، أعلنت بلدية طبريا أنها استدعت خبراء مختصين لتفقد المنطقة، وتحديد أماكن تكاثر الثعابين ومعالجتها للحد من انتشارها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала