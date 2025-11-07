https://sarabic.ae/20251107/ثعابين-بلا-خوف-زحف-كثيف-يحول-حياة-الإسرائيليين-إلى-فيلم-رعب--1106844444.html
ثعابين بلا خوف... زحف كثيف يحول حياة الإسرائيليين إلى فيلم رعب
في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب، يعيش سكان مدينة طبريا في إسرائيل حالة من الذعر والقلق، بعد أن شهدت المدينة انتشارًا متزايدًا للثعابين التي بدأت تخرج من الأرض
ووفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد اكتشف السكان خلال الشهر الماضي، أكثر من 20 ثعبانًا، من بينها ثعابين حديثة الولادة، ما يشير إلى وجود مراكز تكاثر نشطة أسفل المباني.وقال أحد السكان للصحيفة، واصفًا الوضع:
في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب، يعيش سكان مدينة طبريا في إسرائيل حالة من الذعر والقلق، بعد أن شهدت المدينة انتشارًا متزايدًا للثعابين التي بدأت تخرج من الأرض وتغزو المنازل والساحات بشكل متكرر.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد اكتشف السكان خلال الشهر الماضي، أكثر من 20 ثعبانًا، من بينها ثعابين حديثة الولادة، ما يشير إلى وجود مراكز تكاثر نشطة أسفل المباني.
وقال أحد السكان للصحيفة، واصفًا الوضع:
نعيش فيلم رعب حقيقي، استيقظ ابني ذات ليلة ليشرب الماء، فوجد ثعبانًا داخل قفص الكلب، وفي اليوم التالي واجهنا آخر في المطبخ. الأمر لم يعد استثناء بل أصبح روتينا يوميا.
وأضاف مواطن آخر: "عثر طفلي على ثعبان صغير في غرفة المعيشة، ويبدو أنه ولد حديثًا. لا يمر يوم دون أن نرى ثعبانًا على الدرج أو قرب المبنى، حتى أصبحنا نخشى دخول المنزل".
وأشار السكان إلى أن الثعابين تظهر في المنازل والسلالم والساحات، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع، مؤكدين أنهم أبلغوا البلدية مرارًا دون أي حلول ملموسة حتى الآن.
من جانبها، أعلنت بلدية طبريا أنها استدعت خبراء مختصين لتفقد المنطقة، وتحديد أماكن تكاثر الثعابين ومعالجتها للحد من انتشارها.