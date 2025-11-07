عربي
رالي "تي تي" الدولي يواصل تألقه في يومه الثاني وسط إشادة المشاركين بالتنظيم والفعاليات
رالي "تي تي" الدولي يواصل تألقه في يومه الثاني وسط إشادة المشاركين بالتنظيم والفعاليات
استمرت فعاليات رالي "تي تي" الدولي لليوم الثاني وسط صحراء ودّان، في أجواء حماسية. 07.11.2025
استمرت فعاليات رالي "تي تي" الدولي لليوم الثاني وسط صحراء ودّان، في أجواء حماسية.
وتواصلت منافسات الرالي في نسخته الـ11، الذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية في ليبيا، والذي يجمع بين المغامرة والمتعة وروح التحدي، ويستقطب متسابقين من داخل البلاد وخارجها.
وفي هذا السياق، عبر المشارك، برزخ السحبو، عن سعادته بالمشاركة الأولى له في رالي "تي تي" الدولي، قائلا: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في رالي "تي تي"، بعد الشهرة الكبيرة التي حظي بها مقارنة بباقي مسابقات الرالي".
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد لاحظت التنظيم الرائع والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التنظيمية، سواء من حيث الخدمات المقدمة، أو تنوع الفعاليات المصاحبة مثل عروض الفروسية، وفعاليات كرة الطائرة، والطائرات الشراعية، وحتى توافر المطاعم والمرافق بشكل مميز".
انطلاق النسخة الـ 11 من رالي "تي تي" الدولي بمشاركة واسعة من الليبيين والعرب.. صور
15:30 GMT
وأضاف السحبو: "أتمنى أن يكون الرالي في العام المقبل أفضل وأوسع، وأن يستمر في التطور ليبقى الحدث الأبرز في رياضة الصحراء الليبية".
وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات رالي "تي تي" الدولي في نسخته الحادية عشرة بمدينة ودان، بمشاركة واسعة من المتسابقين الليبيين والعرب، في أجواء تنافسية وحماسية تعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا الحدث الرياضي الصحراوي الأبرز في ليبيا.
وشهدت الفعاليات إقبالا جماهيريا لافتا وأعدادا ضخمة من الزوار، وصفت بأنها خلقت مشهدا حيويا في قلب الصحراء الليبية، حيث اجتمع الشباب من مختلف المناطق للاحتفاء بهذه التظاهرة الرياضية التي أصبحت رمزا للتحدي والمغامرة وروح التضامن بين المتسابقين والجمهور على حد سواء.
