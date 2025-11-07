https://sarabic.ae/20251107/رالي-تي-تي-الدولي-يواصل-تألقه-في-يومه-الثاني-وسط-إشادة-المشاركين-بالتنظيم-والفعاليات-1106856345.html
رالي "تي تي" الدولي يواصل تألقه في يومه الثاني وسط إشادة المشاركين بالتنظيم والفعاليات
رالي "تي تي" الدولي يواصل تألقه في يومه الثاني وسط إشادة المشاركين بالتنظيم والفعاليات
سبوتنيك عربي
استمرت فعاليات رالي "تي تي" الدولي لليوم الثاني وسط صحراء ودّان، في أجواء حماسية. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T20:42+0000
2025-11-07T20:42+0000
2025-11-07T20:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106848608_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_f1cd2f141d0da528a089a83c15a88ca8.jpg
وتواصلت منافسات الرالي في نسخته الـ11، الذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية في ليبيا، والذي يجمع بين المغامرة والمتعة وروح التحدي، ويستقطب متسابقين من داخل البلاد وخارجها.وفي هذا السياق، عبر المشارك، برزخ السحبو، عن سعادته بالمشاركة الأولى له في رالي "تي تي" الدولي، قائلا: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في رالي "تي تي"، بعد الشهرة الكبيرة التي حظي بها مقارنة بباقي مسابقات الرالي".وأضاف السحبو: "أتمنى أن يكون الرالي في العام المقبل أفضل وأوسع، وأن يستمر في التطور ليبقى الحدث الأبرز في رياضة الصحراء الليبية".وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات رالي "تي تي" الدولي في نسخته الحادية عشرة بمدينة ودان، بمشاركة واسعة من المتسابقين الليبيين والعرب، في أجواء تنافسية وحماسية تعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا الحدث الرياضي الصحراوي الأبرز في ليبيا.وشهدت الفعاليات إقبالا جماهيريا لافتا وأعدادا ضخمة من الزوار، وصفت بأنها خلقت مشهدا حيويا في قلب الصحراء الليبية، حيث اجتمع الشباب من مختلف المناطق للاحتفاء بهذه التظاهرة الرياضية التي أصبحت رمزا للتحدي والمغامرة وروح التضامن بين المتسابقين والجمهور على حد سواء.
https://sarabic.ae/20251107/انطلاق-النسخة-الـ-11-من-رالي-تي-تي-الدولي-بمشاركة-واسعة-من-الليبيين-والعرب-صور--1106850345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106848608_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8c2bb1411c12faeb9a9c517d6c39e059.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
رالي "تي تي" الدولي يواصل تألقه في يومه الثاني وسط إشادة المشاركين بالتنظيم والفعاليات
حصري
استمرت فعاليات رالي "تي تي" الدولي لليوم الثاني وسط صحراء ودّان، في أجواء حماسية.
وتواصلت منافسات الرالي في نسخته الـ11، الذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية في ليبيا، والذي يجمع بين المغامرة والمتعة وروح التحدي، ويستقطب متسابقين من داخل البلاد وخارجها.
وفي هذا السياق، عبر المشارك، برزخ السحبو، عن سعادته بالمشاركة الأولى له في رالي "تي تي" الدولي، قائلا: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في رالي "تي تي"، بعد الشهرة الكبيرة التي حظي بها مقارنة بباقي مسابقات الرالي".
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد لاحظت التنظيم الرائع والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التنظيمية، سواء من حيث الخدمات المقدمة، أو تنوع الفعاليات المصاحبة مثل عروض الفروسية، وفعاليات كرة الطائرة، والطائرات الشراعية، وحتى توافر المطاعم والمرافق بشكل مميز".
وأضاف السحبو: "أتمنى أن يكون الرالي في العام المقبل أفضل وأوسع، وأن يستمر في التطور ليبقى الحدث الأبرز في رياضة الصحراء الليبية".
وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات رالي "تي تي" الدولي في نسخته الحادية عشرة بمدينة ودان، بمشاركة واسعة من المتسابقين الليبيين والعرب، في أجواء تنافسية وحماسية تعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا الحدث الرياضي الصحراوي الأبرز في ليبيا.
وشهدت الفعاليات إقبالا جماهيريا لافتا وأعدادا ضخمة من الزوار، وصفت بأنها خلقت مشهدا حيويا في قلب الصحراء الليبية، حيث اجتمع الشباب من مختلف المناطق للاحتفاء بهذه التظاهرة الرياضية التي أصبحت رمزا للتحدي والمغامرة وروح التضامن بين المتسابقين والجمهور على حد سواء.